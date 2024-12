La Regione stanzia 7,8 milioni di euro per il ripristino e la manutenzione dei muretti a secco

Liguria. Regione Liguria stanzia 7,8 milioni di euro di fondi del PSR per il ripristino e la manutenzione dei muretti a secco. Con una proposta di delibera del vicepresidente Alessandro Piana approvata in Giunta, si dà infatti mandato agli uffici a definire le procedure per la raccolta e l’istruttoria delle domande per questo tipo di intervento.

“Nel primo trimestre del prossimo anno andremo a riaprire e a dare continuità a un finanziamento particolarmente utile e apprezzato da privati e imprese – commenta il Vice Presidente con delega all’Agricoltura della Regione Liguria -, che hanno potuto e potranno accedere a finanziamenti per intervenire sui muretti a secco, una delle peculiarità più significative ed emblematiche del nostro territorio, un simbolo dell’agricoltura eroica e del paesaggio ligure, grazie ai quali, nei secoli, una terra aspra e difficile come la nostra ha potuto diventare fertile e generare alcuni dei prodotti più rinomati a livello italiano, penso ad esempio ai famosissimi vini, come il Rossese di Dolceacqua, lo Sciacchetrà delle Cinqueterre, ed il Vermentino ligure. I muretti a secco poi, hanno un valore importante come presidio e manutenzione del territorio, come contrasto all’abbandono e, non ultimo, rappresentano un’eccellenza dal punto di vista culturale e turistico, uno degli elementi che rende unico il paesaggio ligure, fatto di una commistione profonda tra natura e opera dell’uomo, e merita di essere preservato”.

Si tratta della quarta volta in cui Regione Liguria emette un bando di questo tipo, le cui modalità e criteri ricalcheranno quelle delle precedenti edizioni. La misura prevede un contributo forfettario di 73,5 euro a metro quadrato di muretto a secco ripristinato.

Per rimanere aggiornati si consiglia di tenere monitorata la pagina web agriliguria.net.