La Regione Liguria lancia lo spot di Natale, Bucci: “Richiama la bellezza e le radici del territorio”

Liguria. La Regione Liguria ha lanciato oggi uno spot per il periodo di Natale 2024. Il video, firmato da Alberto Maria Vedova e AW Creative Studio, sarà trasmesso sui canali social dell’ente.

Il soggetto è quello di una ragazza, interpreata da Vittoria Baghino che, trasferita a Londra, sente mancare la sua terra e la sua famiglia. Il 23 dicembre in una sera fredda guarda una foto natalizia dei suoi genitori, interpretati da Piero Lagattolla e Fausta D’Ambrini, ed è così che la magia di Natale prende forma: la giovane si addormenta e al risveglio si ritrova in Liguria, in un viaggio attraverso i mercatini di Natale e i luoghi simbolo della Regione.

Dai promontori e dalle spiagge delle Cinque Terre patrimonio Unesco, alle case colorate di Camogli, dalla magnificenza di Sanremo, città dei fiori, con il suo mitico Teatro Ariston, fino a Loano e Savona, passando da Bogliasco per arrivare al centro della Liguria, Genova con i suoi caroggi e piazza De Ferrari, dove, sotto l’abete di Natale la giovane expat ritrova i suoi familiari.

“Si tratta di un filmato suggestivo ed emozionante in cui si alternano immagini e riprese di paesi e paesaggi liguri – spiegano il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi – mostrandoci quanto forte possa essere il legame con le proprie radici e quanto bello è il nostro territorio”.

“Un crescendo di emozioni e un inno alla bellezza della Liguria, per celebrare il fascino della nostra terra e il forte legame identitario che hanno i liguri ovunque si trovino. Perché la Liguria è un luogo che non si dimentica, capace di incantare con la sua bellezza e l’autenticità della sua gente”, concludono.