La Expertise di Vado annuncia una partnership con Eunike: inclusione attraverso lo sport

Vado Ligure. In occasione del 40esimo anno dalla fondazione Expertise srl, azienda multinazionale leader nei Servizi di Ingegneria in ambito O&G ed Infrastrutture con sede operativa a Vado Ligure, presente in 7 paesi con più di 1200 dipendenti nel mondo, annuncia per l’anno 2025 la nascita di una partnership con Eunike, società sportiva dilettantistica accreditata a Special Olympics Italia, specializzata in sport Unificato. L’iniziativa si inserisce nel quadro dei progetti ESG dell’azienda per lo sviluppo sostenibile.

Il programma è stato presentato il 5 dicembre durante un evento speciale che ha visto la partecipazione della direzione Expertise e degli atleti e partner del programma Leader di Eunike, che hanno condiviso le loro esperienze ed il loro travolgente entusiasmo.

“I progetti ESG rappresentano un impegno verso pratiche sostenibili e responsabili che non solo proteggono il nostro pianeta, ma promuovono anche il benessere delle comunità e garantiscono una governance trasparente ed etica. I progetti ESG non sono solo una questione di conformità normativa, ma un’opportunità per innovare, creare valore a lungo termine e costruire un futuro migliore per tutti”, ha dichiarato Chiara Bracco, Direttore Generale di Expertise.

L’evento è stato inaugurato con il toccante giuramento di Special Olympics, pronunciato dall’atleta Leadership Silvia Pizzorno: “Che io possa vincere, ma se non riuscissi che io possa tentare con tutte le mie forze”.

Il programma 2025 prevede quattro eventi di sport unificato che coinvolgeranno dipendenti Expertise, le loro famiglie e gli atleti Eunike. L’interazione attraverso l’attività sportiva si rivela un potente catalizzatore di inclusione sociale, promuovendo nei partner una più profonda comprensione della disabilità e negli atleti un rafforzamento dell’autostima, dell’autonomia e delle capacità relazionali.

“Insieme si può fare la differenza, insieme si può creare un mondo più inclusivo” – questo il messaggio centrale dell’iniziativa, che si apre alla partecipazione di altre realtà del territorio savonese interessate al progetto (rif mail: esg_sustainability@expertise.it).