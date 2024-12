La Compagnia del Barone premia i suoi giovani attori: il 29 dicembre la consegna di Baronetti e Menzioni 2024

Borgio Verezzi. Domenica 29 dicembre alle 20.30 al cinema-teatro Gassman di Borgio Verezzi si terrà la cerimonia di consegna Baronetti e Menzioni 2024 ai ragazzi che si sono distinti meritevolmente quest’anno nelle attività artistiche dell’Associazione Compagnia del Barone Rampante.

Quest’anno i riconoscimenti saranno quarantasette ( diciassette Baronetti e venti Menzioni speciali) e riguarderanno:

– “Sogno di una notte di mezza estate”, spettacolo teatrale e progetto formativo a cura di Carlo Orlando Eva Cambiale e Claudia Monti;

– “Giovani attori in scena”, laboratorio teatrale a cura di Andrea Nicolini e Eva Cambiale;

– “Giovani attori in scena”, laboratorio di teatro-danza a cura di Claudia Monti;

– “Piccoli attori in scena”, laboratorio teatrale a cura di Sarah Pesca;

– “Io credo nelle fate”, laboratorio teatrale a cura di Iacopo Ferro e Gaia De Giorgi.

A consegnare i premi saranno gli stessi docenti dei corsi.

Seguirà lo spettacolo teatrale “Gli innamorati” breve adattamento originale dall’omonima commedia di Carlo Goldoni a cura dei ragazzi della Compagnia del Barone Rampante con Iacopo Ferro, Gaia De Giorgi, Gaia Capelli, Irene Vignola, Edoardo Canale, Elia Farinazzo, Francesco Arecco, Gioia Crippa, Francesca Bianco-Tonetti.

Iacopo Ferro, attore diplomato alla Scuola di Recitazione del Teatro Stabile di Torino, Gaia Capelli e Gaia De Giorgi allieve attrici rispettivamente del Teatro Stabile del Veneto e del Teatro Nazionale di Genova dirigeranno e affiancheranno alcuni giovani allievi della Compagnia del Barone Rampante nell’adattamento della commedia goldoniana.

Tutti i soci e gli amici sono invitati a partecipare. Ingresso offerta libera.