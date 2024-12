La Carcarese prende le distanze dall’episodio di razzismo su Ndiaye: “Vicinanza e solidarietà, responsabili due persone che non entreranno più al Corrent”

Il comunicato:

La Carcarese prende le distanze dall’episodio avvenuto ieri nel secondo tempo del derby contro il Millesimo, quando due persone dagli spalti, non riconducibili al gruppo ultras “Irriducibili,”hanno urlato insulti razzisti nei confronti di Latyr Ndiaye, giocatore del Millesimo che in passato ha indossato anche la maglia biancorossa. Tutta la società, come già avvenuto durante e dopo la gara, esprime la sua vicinanza a Latyr e condanna fermamente quanto avvenuto. Si è infatti subito adoperata per individuare i responsabili, che sono stati identificati anche con l’aiuto dei tifosi biancorossi. Entrambi saranno bannati dal Corrent e non potranno quindi assistere alle partite future casalinghe della Carcarese. No al razzismo, sempre!