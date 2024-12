La Carcarese continua a correre in testa, Abbaldo: “Vincere contro il Little Club James era molto importante, tanta fiducia”

Carcare. Tre a zero e tre punti, altri, per una Carcarese che continua a volare in testa alla classifica del campionato di Promozione. Una sola sconfitta, un pareggio e nove vittorie in undici giornate: un bottino di punti che permette ai biancorossi di pensiero in grande, con sei punti di distanza sulla diretta inseguitrice che è il Pontelungo.

“Vittoria meritata e importante, tutte le domeniche le partite riservano delle difficoltà – spiega il direttore generale Roberto Abbaldo ai microfoni del club -. Il primo tempo è stato molto chiuso, nonostante un grande possesso palla, abbiamo fatto fatica a costruirci delle occasioni. Poi sono stati bravi i nostri attaccanti a trovare il vantaggio. Nel secondo tempo hanno avuto loro una grossa occasione per il pari, poi noi siamo andati via lisci e per una volta l’ultima mezz’ora è stata tranquilla, al contrario delle ultime domeniche”.

Risultato pesante per i valbormidesi: “Vincere oggi era molto importante, anche perché gli avversari avevano 16 punti come l’Albissole ed erano una squadra da temere, nel primo tempo lo hanno dimostrato. Domenica dopo domenica dobbiamo macinare e avvicinarci sempre di più ad un risultato importante, vedremo alla fine quale sarà. Di sicuro ora la classifica è buona ed interessante, stiamo facendo bene“.

“Adesso dobbiamo già pensare alla Sestrese. Loro sono in un grande momento, stanno dando continuità ai risultati e quindi sarà una partita difficilissima e un bel banco di prova, ma noi ci arriviamo con tanta fiducia”, chiosa.