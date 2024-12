La Cairese non trova ancora vittoria, Di Pietro: “Dispiaciuto per la prestazione, la partita è cambiata a causa del rosso”

Cairo. Arriva un’altra sconfitta al Brin per i ragazzi di Nappi, oggi non in panchina per squalifica. La squadra, condotta da Di Pietro seduto in panchina, è riuscita comunque a dimostrare di essere una buona squadra contro un avversario molto valido come il Città di Varese.

La squadra varesina ha vinto di misura (0-1) , complice anche una grande prova difensiva della squadra valbormidese. Nonostante gli acquisti mirati al reparto offensivo, è proprio l’attacco il nocciolo della questione dei pochi punti raccolti fino ad oggi. Le offensive arrivano ma poi non si riescono a finalizzare, anche se come detto da Di Pietro i ragazzi oggi hanno speso tutte le loro energie.

Gueye ancora fuori ai box, fino ad oggi il punto di riferimento dell’attacco cairese visti i suoi gol, può essere il punto di svolta del campionato gialloblù se al suo rientro brillerà ancora. Per ora dall’arrivo di Nappi sono però solo 6 i punti raccolti in 8 partite e solo 3 i gol siglati.

C’è tanto rammarico nelle parole del preparatore atletico Di Pietro: “Siamo dispiaciuti per il risultato, i ragazzi hanno fatto quello che dovevano fino a che poi la partita è cambiata dopo che siamo rimasti in dieci. Siamo rimasti in partita fino al 96esimo, è un peccato soprattutto per la squadra, per il lavoro incredibile che svolgono in settimana. Non dico che oggi meritavamo il punto, il Varese merita la posizione in cui è però, la partita, è stata veramente condizionata dall’espulsione. Da lì abbiamo cercato con le nostre forze di recuperarla, ma era veramente complicato“.

Il problema fin’ora della Cairese è la fase realizzativa. Il ritorno di Gueye potrebbe essere un punto di inizio: “Davanti in questo momento dobbiamo fare un po’ di più perché creiamo poco. Nel primo tempo abbiamo avuto una ripartenza incredibile che non siamo riusciti a finalizzare. Chris è un giocatore che aspettiamo, però noi lavoriamo con quelli che abbiamo. Non imputo tutto il reparto offensivo, è tutta la squadra che mette in condizione i ragazzi di fare qualcosa di più davanti”.

“Ai ragazzi non posso dire non hanno dato tutto oggi – continua Di Pietro -. Lavoriamo settimana per settimana per raggiungere l’obiettivo. I bilanci non sta a me farli, noi lavoriamo settimana per settimana per poi arrivare a Ligorna e chiudere l’anno nel meglio delle nostre possibilità”.

Prossima partita uno scontro difficile ma anche importante per la classifica contro l’Imperia: “Una partita complicata come tutte quelle in questo girone qui. Andiamo su campo difficile perché è un campo diverso dal nostro, è un sintetico più piccolo. Loro sono una squadra forte, la metto al pari del Varese. La prepareremo con la consapevolezza che dobbiamo fare punti. Andremo là a giocarcela con le nostre armi e sapendo che Castiglia non c’è, ma andremo per cercare di fare punti”.

Classifica Serie D girone “A” 18^ giornata:

Bra 42, Vado 37, NovaRomentin 33, Città di Varese 33, Ligorna 31, Chisola 30, Lavagnese 28, Asti 28, Gozzano 27, Saluzzo 25, Sanremese 23, Oltrepò 23, Derthona 22, Imperia 21, Vogherese 21, Albenga 20, Cairese 16, Fossano 13, Borgaro Nobis 11, Chieri 10.

Risultati della 18^ giornata di Serie D “A”:

Lavagnese 1 – 2 Vado, Albenga 0 – 3 Ligorna, Bra 5 – 0 Borgaro Nobis, Cairese 0 – 1 Città di Varese, Chieri 1 – 1 Fossano, Chisola 0 – 2 Asti, Derthona 1 – 2 Oltrepò, Gozzano 1 – 0 Sanremese, NovaRomentin 0 – 0 Saluzzo, 1 Vogherese – 4 Imperia.