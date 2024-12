La biblioteca di Andora inserita nel Polo Regionale Liguria del Servizio Bibliotecario Nazionale

Andora. Da oggi la Biblioteca di Andora è inserita nel Polo Regionale Liguria del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN). E’così iniziato un importante progetto di informatizzazione con l’inserimento sul Catalogo Biblioteche Liguri (CBL) di tutti i titoli posseduti. In pratica gli scaffali della biblioteca escono digitalmente dalla sede e possono essere consultati in tutta Italia. A loro volta, gli andoresi potranno avere in prestito volumi di biblioteche aderenti al servizio.

“Una innovazione che dà il via alla completa revisione e al riordino del patrimonio librario andorese integrato in questi ultimi anni anche grazie a un importante contributo ottenuto dal Ministero della Cultura che ci ha permesso di potenziare alcuni settori – ha annunciato Alexandra Allegri, assessore alla Biblioteca del comune di Andora – L’inserimento è in corso grazie al competente lavoro della bibliotecaria dottoressa Patrizia Gallo ed è già consultabile online una parte della sezione narrativa. L’aggiornamento del catalogo è pressoché quotidiano e ogni singolo nuovo inserimento risulta immediatamente visibile. Grazie all’impegno di tutto il personale, la nostra biblioteca sarà più moderna e fruibile: verrà rinnovata la collocazione dei libri all’interno delle sezioni già presenti e ne saranno create di nuove, in linea con le richieste dei fruitori”.

In futuro, in biblioteca sarà a disposizione anche un computer per la consultazione del catalogo nazionale.

Già adesso gli andoresi potranno consultare il catalogo della Biblioteca da casa. Il servizio di prestito librario avverrà infatti attraverso un nuovo portale, ma per consentirne il corretto utilizzo, tutti gli utenti saranno chiamati a fare una nuova iscrizione direttamente allo sportello della Biblioteca di Largo Milano.

“Questo permetterà di gestire in autonomia da casa la consultazione e la richiesta del prestito e di passare in biblioteca quando il volume è disponibile – continua l’assessore Allegri – In questo modo per i nostri utenti sarà possibile ottenere anche i libri non presenti nel catalogo di Andora, siano essi ultime novità o libri per ricerche e studi specifici. Naturalmente tutto questo non sostituirà il rapporto diretto con gli addetti, sempre a disposizione per consigli e ricerche negli orari di apertura”.