L’8 dicembre in esposizione una Fiat Rossa presso il museo Dante Giacosa per sensibilizzare sulla violenza di genere

Garlenda. Domenica 8 dicembre, in occasione dell’assemblea annuale dei soci del Fiat 500 Club Italia verrà esposta una Fiat 500 Rossa presso il Museo “Dante Giacosa” con lo scopo di sensibilizzare i presenti contro la violenza di genere.

L’idea di utilizzare la Fiat 500 come simbolo di pace e gentilezza è nata naturalmente, seguendo la recente inaugurazione della Panchina Rossa a Garlenda dello scorso 25 novembre. Grazie alla collaborazione con il Comune e lo Zonta Club di Alassio il Club aderisce così alla campagna “Zonta Says NO – Orange the world”. Grazie alla presenza delle volontarie dello Zonta Club, i partecipanti all’assemblea, provenienti da tutta Italia, potranno avvicinarsi alla tematica.

“Ogni occasione è benvenuta per promuovere temi sociali volti al miglioramento della nostra società. La Fiat 500 è stata utilizzata come strumento per comunicare benevolenza e amore in moltissime occasioni nelle quali la piccola auto è stata protagonista di iniziative benefiche. Siamo pertanto orgogliosi di far parte di questa campagna e faremo il possibile per promuoverne i valori tra gli oltre 23.000 soci del Fiat 500 Club Italia.” Ha dichiarato il presidente Maurizio Giraldi.