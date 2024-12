Kickboxing. L’ingauno Samuele Iorio pronto a calcare il ring di Fight Clubbing a Chieti: “Andiamo per vincere”

È praticamente tutto pronto per l’ingresso di Samuele ‘Sentenza’ Iorio nelle sedici corde di Fight Clubbing. Tra poco più di 24 ore, l’ingauno Iorio è chiamato a salire per l’ultima volta in questo 2024 i gradini che portano al ring, cercando di portare nella sua Albenga un nuovo successo per chiudere l’anno in bellezza.

La carica e la grande forza mentale dell’atleta albenganese non mancano mai, come dichiarato anche da Iorio ai nostri microfoni, in un match che promette tanto spettacolo ed emozioni forti. Samuele affronterà il romano Alessio Ancinelli, campione europeo di Muay Thai e italiano di K1, in un incontro di K1 (calci, pugni e ginocchia) nella categoria di peso -58 kg.

Due atleti che hanno collezionato negli anni diverse cinture importanti e che si sfideranno nella nota promotion di Fight Clubbing a Chieti, in diretta nazionale ed internazionale su DAZN, per cercare di scalare il ranking della competizione.

“Mi sento molto bene, sono molto carico”. Afferma Iorio ai nostri microfoni: “L’evento andrà in diretta su DAZN, non ci mette pressione, anzi ci dà una spinta in più, ci carica. Ci siamo preparati bene, sono pronto“.

“Sicuramente sarà un bellissimo evento – continua Iorio -, combattere in palcoscenici del genere è sempre un piacere. Mi sono rifatto dopo una sconfitta ma non basta una vittoria, dobbiamo ricominciare la scalata come prima”.

A differenza di Iorio, Ancinelli arriva dalla Muay Thai, quindi con uno stile leggermente diverso di combattimento: “Conosciamo abbastanza bene il mio avversario, abbiamo visto qualche suo video. Mi aspetto il suo solito stile di combattimento, lui viene dalla Muay Thai e mi aspetto un match in questo stile, è sicuramente un ottimo avversario, ma non penso ci sia qualcosa che mi possa impensierire. Abbiamo studiato la strategia a puntino per lui. Tifo e famiglia? Qualcuno ci sarà, qualcuno no ovviamente per la distanza, però sono abituato a combattere anche lontano. Anche quando sono in pochi riescono sempre a darmi il calore che vogliono trasmettermi“.

Ora è tutto nelle mani di Iorio: “La carica che abbiamo basta, dobbiamo rimanere lucidi, fare il match che dobbiamo fare e portare a casa il risultato. Scendiamo per vincere“.