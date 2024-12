Invernizzi (FDI): “Regione da sempre attenta alle politiche scolastiche, 6,9 milioni per borse di studio chiara risposta alla minoranza”

Liguria. “I 6,9 milioni di euro erogati dalla Regione Liguria, attraverso Aliseo, per borse di studio a 3.142 studenti iscritti all’Università degli Studi di Genova o a istituti di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica sul territorio ligure, è un risultato che segna un passo importante verso il futuro della nostra regione e il rafforzamento del nostro sistema educativo e scolastico”. Lo afferma Rocco Invernizzi, capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione che sottolinea l’impegno dell’assessore Simona Ferro “da sempre attenta alle politiche scolastiche”.

“La Regione – prosegue Rocco Invernizzi – con questa iniziativa conferma l’attuazione di tutti i punti del programma elettorale ed è la chiara risposta alle accuse della minoranza che, nel consiglio regionale, avevano contestato il fatto che l’amministrazione regionale aveva ignorato il capitolo scuola. E’ stato ampiamente dimostrato, ancora una volta, che la Regione ha saputo investire nel suo capitale più prezioso: i giovani. Grazie al nostro impegno, insieme al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e alla fruttuosa collaborazione con il Ministero, è stato annunciare con orgoglio che sono stati erogati i 6,9 milioni di euro a 3.142 studenti vincitori di borse di studio, per un impegno complessivo di oltre 16 milioni di euro a favore di più di 4.000 studenti”.

Per Rocco Invernizzi “questa iniziativa non è solo un aiuto economico, ma un segno tangibile di come siamo riusciti ad operare un investimento strategico nel futuro della nostra regione, delle nostre università e, soprattutto, dei nostri giovani. L’accesso all’istruzione superiore è una chiave fondamentale per aprire le porte del progresso, per garantire pari opportunità e per formare i professionisti, gli imprenditori e i cittadini del domani”.