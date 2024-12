Invernizzi (FdI): “Natale Sicuro, grazie all’attenta attività di controllo delle forze dell’ordine”

Liguria. “Contrastare i reati contro la persona, il patrimonio e debellare il fenomeno della guida sotto influenza di sostanze alcol e droghe. Un’attivitá di controllo che, con le ormai imminenti festività natalizie, sarà garantita grazie ai Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza e Polizia Locale. A loro va il nostro ringraziamento per la costanza e l’impegno che verrá profuso per un Natale tranquillo”.

Arriva dal capogruppo di Fratelli d’Italia Rocco Invernizzi il ringraziamento ai vertici delle forze dell’ordine di tutte le Province della Regione che proprio in queste ore sono impegnati nella gestione del piano per la sicurezza “Natale Sicuro” con un impiego di agenti e militari nelle località della Riviera dove aumenterà la popolazione turistica per festeggiare le ultime settimane del 2024.

“La loro presenza con un articolato controllo del territorio é importante perché finalizzata a rafforzare la percezione di sicurezza da parte della cittadinanza. Sono già stati predisposti infatti, per le giornate di Natale e Santo Stefano, appositi servizi straordinari da parte di tutti i presidi di sicurezza sia del capoluogo Savona che dei capoluoghi di tutte le Province, in aggiunta alle normali pattuglie di routine, anche per garantire la massima tranquillità durante lo shopping e la corsa ai regali dell’ultimo minuto in strade e esercizi commerciali affollati – dice Invernizzi – I servizi programmati permetteranno anche di monitorare e prevenire fenomeni di microcriminalità e ogni condotta che possa mettere in pericolo l’ordine e la sicurezza pubblica”.

“È dunque forte l’impegno di tutti, grazie anche al coordinamento delle Prefetture affinché, quest’ ultimo periodo dell’anno che caratterizza fortemente la Riviera, si svolga in una cornice di massima sicurezza e in un clima di festa e serenità”.