International Fight Show LIVE: la webcronaca dei match professionistici e semiprofessionistici

2 round: Massobrio parte come ha finito, mettendo una serie di middle kick cercando il fegato di Alvarado e puntando molto il lato destro del suo busto. Alvarado prova a rientrare sempre, ma è molto difficile vista l’altezza. Attenzione Alvarado va giù, Massobrio ha assetato un bel calcio al fegato. L’arbitro ma segno a Massobrio di andare verso l’angolo neutro, ma non parte la conta. Sembra che Alvarado abbia subito una seria lesione al braccio, l’arbitro è costretto a fermare l’incontro. Vince per TKO Thristan Massobrio.

1 round: La disparità di altezza tra i due si fa sentire, ci sono diversi centimetri che separano Massobrio e Alvarado. Nel frattempo l’atleta dell’angolo blu, ovvero Alvarado, prova continuamente ad accorciare la distanza, come anche consigliato dal suo angolo. È riuscito a portare qualche colpo, ma l’avversario lo tiene sempre a distanza con le gambe, lavorando praticamente solo di middle kick e frontali. Questo round è probabilmente andato a Massobrio.

Eccoci qua tornati dopo qualche minuto di pausa. Ora è il momento di un altro match semiprofessionistico. Nelle 16 corde è il momento di Massobrio Thristan (Body and Dream) e Carlos Alvarado (Kombat Team, clicca qua per leggere l’intervista pre match). L’incontro si svilupperà in 3 round da 2 minuti ciascuno nella categoria -63,5 kg. L’incontro sarà di Kickboxing.

3 round: Questa volta Agalliu parte decisamente più pimpante rispetto al suo avversario, riuscendo a mettere diversi colpi significativi che mandano Andrei da una parte all’altra del ring. A metà round Andrei si vede che è decisamente provato, cerca di difendersi come può, accusando molti colpi. Ed è definitivo questo round, che probabilmente decide il round. Ed infatti è così, Agalliu si porta a casa il match, sarà lui lo sfidante di Dalucu nel main event di serata.

2 round: Ritmi sempre devastanti, questi due atleti sono due macchine da guerra. Assurda la quantità di colpi portati, ora i due atleti sono visibilmente acciaccati, non sembra però trasparire stanchezza sui loro volti. Questo round potrebbe essere andato per il Andrei, che è riuscito più volte a tenere il centro del ring. Probabilmente si deciderà tutto nell’ultimo round.

1 round: Ritmi subito altissimi, che intensità in questo match! Andrei parte subito alla grande, quasi alla carica verrebbe da dire. Lo sguardo di sfida tra i due è sempre più acceso secondo dopo secondo. Ma attenzione, Andrei ha un taglio molto visibile all’arcata sopracciliare destra, l’arbitro chiama il time out per far controllare dal medico l’atleta. Si inizia, subito all’attacco ai due e si ripete la stessa situazione, questa volta ad aprirsi è Agalliu. Si riprende, ritmo forsennato ancora, e poi si stoppa il primo round. Se l’intensità è sempre questa, ci sarà ben bene da parlare.

Il secondo incontro di questo torneo vedrà invece Agalliu contro Andrei, a rappresentare il primo Albania contro Romania.

3 round: Iniziano le offensive di Rezgui che vuole finire qua il match. Poi Dalucu sale d’intensità e inizia a lavorare di gambe. Calcio di entrambi, Rezgui cade e inizia la conta, ma lui molto scosso si lamenta dicendo a gran voce che era scivolato. Dopo poco altro colpo importante portato da Dalucu, questa volta Rezgui barcolla visivamente, altra conta. Lui non ci sta, scuote i pugni, ma nulla da fare. Dalucu è il primo finalista di questo torneo.

2 round: Che gran round questo! Inizio sempre lento dei due, poi dopo poco si iniziano a scaldare gli animi e iniziano gli scambi come nella prima frazione, sempre molto ritmati e convinti. Difficile anche qua dire chi potrebbe aver vinto la frazione, è un incontro veramente equilibrato, spicca solo un gancio sul viso tirato da Rezgui, poi le offensive sono sempre ravvicinate corpo a corpo. Pochi colpi di gambe, molta boxe. Si deciderà tutto nel terzo ed ultimo round.

1 round: Primo round iniziato in fase di studio tra i due, pochi colpi portati da Rezgui, quasi zero da Dalucu. Poi il round si accende e i due iniziano a scambiarsi con sempre più intensità colpi non troppo puliti. Il round termina poi come iniziato. Colpi potenti per Dalucu che cercava di rispondere ai colpi repentini di Rezgui.

Il primo incontro vedrà, come deciso dal sorteggio, Dalucu e Rezgui, a rappresentare il primo la Moldavia e il secondo l’Italia. Molto suggestive le entrate in scena dei due pugili, con musica ed effetti speciali alle spalle, che rendono ancora più accattivante la location dell’evento.

Inizia ufficialmente il torneo! I prossimi due match saranno tutti incentrati sul K1 Tournament, per stabilire chi passerà in finale nel Main Event. Entrambi gli incontri saranno, come dice anche il nome del torneo, di K1 (con annesse ginocchiate), e saranno tutti incontri da 3 round da 3 minuti nella categoria -77 kg. Per ragioni di tattica, anche se sarà difficile, probabilmente gli atleti cercheranno un rapido KO o comunque di evitare più colpi possibili, siccome combatteranno poi più avanti al termine della serata ed è importante non arrivare con troppi colpi subiti alla fine del match. Ogni colpo subito può fare la differenza, siccome i pugili dopo i loro incontri avranno solamente all’incirca massimo 2 ore e 30 di tempo prima di risalire sul ring in caso di finale.

Round 3: Singh lavora molto con le gambe, Rogna di boxe. Tante combinazioni spettacolari provate da Singh, poche quelle andate nettamente a segno. Qua Rogna sembrerebbe aver aspettato il momento giusto per provare il colpo da ko, che però non è arrivato. Questo round probabilmente andrà più verso la parte di Singh. Bisognerà vedere se la conta del primo round sarà decisiva. Ed è così infatti, decisione unanime che premia l’angolo rosso, ovvero Rogna che vince ai punti.

Round 2: Singh sembra aver ripreso in mano il match in questi istanti, probabilmente sono arrivati più colpi dalla sua parte in questo primo frangente. Ma Rogna non è rimasto di certo a guardare o meglio, ad accusare. Ha tenuto molto bene i colpi che gli sono arrivati, rispondendo efficacemente alle offensive avversarie. Difficile assegnare questo round ad uno dei due.

Round 1: Che super inizio di Rogna che si avventa subito su Singh con una serie decisa di middle kick, diretti e montanti. Messo all’angolo arriva una scarica potente di colpi tutti di braccia e parte la conta per Singh. L’arbitro si ferma ad 8, poi Singh riprende e riesce a mettere qualche colpo di front, ma il round dovrebbe essere andato a Rogna.

Ora è il momento del primo incontro semiprofessionistico della serata. Rogna Giacomo (Star Boxing Academy) e Jaskaran Singh (Accademia Genovese). I due atleti combatteranno di Kickboxing (solo calci e pugni vietate le ginocchiate), e si sfideranno per 3 round dalla durata di due minuti ciascuno nella categoria -71 kg.

Round 1: Parte subito alla grande Clement, mettendo una serie di middle kick che riescono ad entrare bene nella guardia di De Silvestro. Dopo qualche rapido scambio, l’arbitro chiede il time out per un colpo sotto la cintura ai danni di De Silvestro. Clement mandato in angolo neutro, vediamo se De Silvestro riuscirà a continuare non sembra nelle condizioni. E il primo incontro termina qua. Per il colpo inferto De Silvestro non può continuare, in questi casi arriva il no contest, quindi nessuno dei due ne vincerà ne perderà, questo incontro verrà ripreso più avanti in un’altra data.

Partiamo subito con i match della main card, ovvero il decimo match della serata. Sarà un incontro di Muay Thai sviluppato in tre round da un minuto e mezzo ciascuno. Sulle sedici corde saliranno Noah De Silvestro (Team Momo) e Nguyen Clement (USP Boxing Thai), due ragazzini che si contenderanno la cintura Tiger King nella categoria -40 kg.

Intanto sono stati decisi gli accoppiamenti del K1 Tournament. Il primo incontro vedrà Yassin Rezgui contro Ibrahim Kaly mentre il secondo Franc Agalliu contro Andreescu Andrei.

Loano. Buonasera a tutti cari lettori e ben ritrovati sul nostro sito per commentare, round per round, i match dell’International Fight Show di Loano, il gala più importante per gli sport da combattimento della provincia di Savona. Ne vedremo sicuramente delle belle in questa serata, tra incontri di Muay Thai, Kickboxing e K1, oltre a due main event sicuramente molto suggestivi ed interessanti.

Tra tutti spicca il K1 Tournament, con atleti di assoluto livello. A contendersi la cintura del torneo dell’IFS, saranno il moldavo Dalucu, il romeno Andreescu Andrei (Stoica Brothers Bucarest), l’italiano Yassin Rezgui (Raini Clan Roma) e l’albanese Franc Agalliu (Gladiatori del Ring). Saranno due semifinali e una finale di K1, tutti incontri della categoria -77 kg, con l’incontro finale fissato come ultimo incontro.

Prima di questo, il co-main event vedrà Giovanni Spanu (Kombat Team) contro Dimitri Wolff (Khaliss Gym), che si sfideranno per contendersi la cintura mondiale IKC nella categoria -75 kg. Oltre questi, ci aspettano 12 incontri veramente di fuoco tra match professionistici e semiprofessionisti, pronti ad intrattenerci per tutto l’arco della serata.