Incursione di cinghiali a Savona, l’Osservatorio Animalista: “Magra consolazione che siano stati narcotizzati prima di essere uccisi”

Savona. “Malgrado il clima natalizio è mancato ieri a Savona, città della cultura, l’atteso buon finale per gli animalisti savonesi. E’ una magrissima consolazione infatti la notizia che i cinghiali di via Nizza sono stati narcotizzati, prima di essere uccisi; è certo meglio dell’esecuzione a sangue freddo e con pallottole ridotte avvenuta poco lontano questa estate”. Così in una nota l’Osservatorio Savonese Animalista.

Secondo l’Osa “non basta ancora e rimane il timore per i giovani, che verrebbero ‘liberati in Valbormida’; ma finiranno invece in zone di addestramento di cani da cinghiale, inseguiti per tre mesi e poi, divenuti ‘inutili’, uccisi? Pur apprezzando il lavoro di operatori e veterinari impegnati nella narcosi degli animali, l’Osa chiede con forza che, per il futuro, tutti siano riportati in boschi aperti e liberati; contrariamente alle interpretazioni di comodo di amministratori e politici, la legge vieta di liberare cinghiali d’allevamento e non soggetti già appartenenti all’ambiente. Ed è puerile tirare in ballo la peste suina, perché la zona è stata dichiarata indenne e gli animali catturati erano da tempo presenti in città e senza alcun sintomo di malattia”.

“Rimangono colpevolmente in ombra i cacciatori, i cui predecessori hanno portato a fine secolo nei boschi cinghiali d’allevamento (più grossi e intraprendenti rispetto ai piccoli, neri, frugali e selvaticissimi autoctoni ormai estinti) per farli moltiplicare per la caccia; sono infatti loro i veri responsabili della situazione attuale, sempre superprotetti da partiti ed armieri”.

OSA invita gli animalisti “a scrivere, senza mai offendere, mail a regione e comune (presidente@regione.liguria.it, liguriainforma@regione.liguria.it, staff.sindaco@comune.savona.it, urp@comune.savona.it,) chiedendo di non uccidere e liberare sempre in natura i cinghiali catturati”.