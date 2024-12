Incontro tra Bucci e Meloni-Salvini, Natale (PD): “Dica se ha ottenuto qualcosa di concreto per la Liguria”

Liguria. “Basta annunci ci vuole più rispetto per i liguri. Il consiglio regionale è stato posticipato perché Bucci doveva andare a Roma per incontrare Meloni, Salvini e Rixi. Grande profusione di comunicati, ma non si è capito cosa il presidente della Regione ha portato a casa”.

Lo ha dichiarato Davide Natale, segretario PD Liguria, in merito all’incontro, avvenuto ieri tra il governatore Marco Bucci, il premier Giorgia Meloni e il ministro Matteo Salvini.

“Intanto auspico che abbia consegnato a Salvini e Rixi la lettera che Scajola ha inviato a Rfi per gli enormi disagi sulla rete ferroviaria ligure ancora oggi soggetta a disservizi e disagi per i passeggeri, – ha proseguito Natale. – Invece assistiamo a un elenco di titoli su argomenti triti e ritriti senza nulla di concreto”.

“Vorremmo almeno sapere se ha chiesto e ha avuto assicurazioni per maggiori investimenti per l’edilizia ospedaliera o la sanità o se ha manifestato attenzione ai temi ambientali e quali sono, se ci sono, le novità sulle infrastrutture fra cui la diga, in chiaro e preoccupante ritardo”, ha aggiunto ancora.

“È poi inspiegabile che abbia dovuto parlare sia con Meloni che con Salvini e Rixi degli stessi argomenti e qui le cose sono due: o non si fida o non è rimasto soddisfatto dell’incontro con la presidente Meloni”.

“Ci vuole chiarezza e trasparenza, anche perchè il consiglio è stato rinviato proprio per consentire questo incontro. Ma temiamo che sia l’ennesima passerella di un centrodestra che si dice del fare sì, ma del fare annunci”, ha concluso il segretario PD Liguria.