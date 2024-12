Incontro in municipio ad Alassio tra le categorie: Gesco e Comune per ampliare l’offerta outdoor

Alassio. Due cartine, una dedicata agli escursionisti, l’altra agli appassionati di mountain bike con un unico scopo: valorizzare l’anfiteatro collinare capace di attrarre turisti che amano immergersi nella natura, fare sport e provare nuove esperienze.

In Comune ad Alassio si è svolto un incontro tra albergatori, agenti immobiliari, commercianti, la società partecipata Gesco e il vicesindaco Angelo Galtieri per illustrare gli interventi di manutenzione dei percorsi per trekking ed escursioni praticabili in bici e a piedi: una novantina di chilometri in completa sicurezza valorizzati grazie a cartine, cartellonistica e frecce.

Le cartine sono disponibili sia allo Iat che negli uffici della Gesco. Ma durante l’incontro in Comune è stata lanciata la proposta di implementare la diffusione delle cartine anche negli alberghi e nei negozi alassini.

“In questo momento – spiega Simone Giardini, presidente dell’Associazione Albergatori di Alassio – è importante fare rete e far conoscere un prodotto che ha ampi margini di sviluppo turistico. Il lavoro svolto fin qui è stato strutturato con l’intento di collegare la rete escursionistica e dedicata alle bici anche agli altri Comuni limitrofi di Laigueglia, Andora e Albenga per offrire un’esperienza tutta da vivere che va oltre, appunto, alle giornate da trascorrere al mare o dedicate allo shopping. Tutto questo è stato possibile grazie all’impegno congiunto degli assessorati allo Sport e al Turismo del Comune di Alassio, di Gesco – la società multiservizi partecipata del Comune di Alassio – del tavolo turistico Clt e di Loris Parodi, guida esperta dell’Asd Senza Rotelle-Gallinara Free Riders”.

A disposizione di bikers ed escursionisti un ampio ventaglio di percorsi e passeggiate, più o meno lunghi e impegnativi, che offrono la possibilità di conoscere e apprezzare la conca verde alassina in tutto il periodo dell’anno. Tra le varie escursioni a disposizione degli appassionati, meritano una menzione i simboli iconici della collina alassina come il “Sentiero delle farfalle” e quello dei “Presidenti”, ma anche la Madonna della Guardia e la Torre di Vegliasco. Si tratta di luoghi che offrono una vista mozzafiato a tutto tondo sul golfo di Alassio, sull’isola Gallinara a Levante e Capo Mele a Ponente.

L’assessore allo Sport del Comune di Alassio, Roberta Zucchinetti, dichiara: “Grazie alla collaborazione tra il Comune, Gesco e le varie realtà locali e non solo, stiamo lavorando per promuovere sempre di più la nostra città come meta outdoor di eccellenza, dove è possibile praticare gli sport all’aria aperta tutto l’anno. Questa iniziativa dedicata ai sentieri collinari è molto importante e sono certa che verrà ampiamente apprezzata dai cittadini e dai turisti che amano praticare le splendide escursioni rese possibili dal meraviglioso contesto naturale che abbraccia Alassio”.