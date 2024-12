Incidenti e traffico intenso sulle autostrade liguri e savonesi: code e disagi

Liguria. Un Santo Stefano certamente difficile per la viabilità autostradale sulle rete ligure e savonese, tra cantieri, incidenti, forti raffiche di vento e traffico intenso per le prime partenze delle festività natalizie. E le previsioni parlano di altri possibili disagi da domani e fino a sabato per l’aumento del flusso viario sulle diverse tratte.

Attualmente la situazione vede una coda di 4 km sulla A10 tra Genova Pra’ e Arenzano, in direzione Savona per un incidente che ha coinvolto un’auto e una moto, con tre feriti.

Sempre sulla A10 rallentamenti di 2 km tra Savona e Spotorno, in direzione Francia, a causa del traffico intenso.

Quanto all’A6 altro lieve incidente tra Altare e il bivio A6/A10 in direzione Savona, con conseguenze per gli automobilisti in transito.

E dopo il tamponamento di questa mattina, non va meglio sulla A26: coda tra Masone e bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia ancora per un sinistro stradale, mentre altra coda di 2 km è segnalata tra Masone e Ovada per lavori.

E per domani, venerdì 27 dicembre, le previsioni parlano di un’altra giornata critica per la mobilità in autostrada, con possibili rallentamenti e disagi sulla A10 tra Genova e Savona, in entrambe le direzioni, dalle 16.00 alle 19.00. Anche sulla A26 non mancheranno aumenti nei tempi di percorrenza, con indicazione da bollino rosso tra le 16.00 e le 19.00 in direzione Gravellona Toce.