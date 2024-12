Incidente stradale a Quiliano, auto si ribalta: mamma e due bambine in ospedale

Quiliano. Una mamma e le sue due bambine sono rimaste ferite, fortunatamente in modo lieve, questa sera a Quiliano in un incidente stradale.

La donna era al volante di un’auto quando in via Cerri, per cause, ancora da accertare, la vettura si è ribaltata.

Immediato l’intervento sul posto dei vigili del fuoco, della polizia stradale e di un’ambulanza della Croce Rossa di Quiliano, che ha portato la donna e le due bambine al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo in codice giallo per gli accertamenti del caso.