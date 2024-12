Incidente in A10, coinvolti tre mezzi pesanti: autostrada bloccata e traffico in tilt [AGG.]

Agg. 18.26. Traffico tornato gradualmente alla normalità sia lungo la A10, nel tratto interessato dall’incidente, sia sulla via Aurelia tra Loano e Pietra Ligure. Fine degli aggiornamenti.

Agg. 17.27. Sono saliti a 11 i km di coda a seguito dell’incidente avvenuto nel pomeriggio nel tratto autostradale tra Pietra Ligure e Finale Ligure. Forti disagi si registrano in questi minuti anche lungo la via Aurelia tra Loano e Pietra Ligure, dove il traffico autostradale è stato deviato per permettere il ripristino della viabilità lungo la A10.

Agg. 15.45. Risultano 9 i km di coda attualmente presenti lungo il tratto interessato dall’incidente.

Savona. Incidente stradale in A10 manda in crisi il traffico con autostrada bloccata e diversi chilometri di coda.

Il sinistro si è verificato una manciata di minuti dopo le 14, nel tratto compreso tra Pietra Ligure e Finale Ligure, in direzione Italia.

Stando a quanto riferito, si sarebbe trattato di uno scontro che ha visto coinvolti ben 3 mezzi pesanti. Immediata la chiamata ai soccorsi con intervento di ambulanze, automedica e vigili del fuoco.

L’incidente ha paralizzato la rete autostradale: traffico bloccato di 3 km tra Borghetto e Finale Ligure. Al momento “è sconsigliato il tratto tra Borghetto e Finale in direzione Italia”.

Non si conoscono ancora le condizioni dei feriti nell’incidente: l’intervento di soccorso è ancora in atto.

