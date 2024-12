Inchiesta corruzione, con il patteggiamento per Toti scatta la Severino: senza riabilitazione non potrà più candidarsi

Liguria. Domani, mercoledì 18 dicembre, si concluderà l’iter per il patteggiamento di Giovanni Toti nell’ambito dell’inchiesta sulla corruzione in Liguria. L’ex governatore non sarà in aula davanti al giudice per l’udienza preliminare Matteo Buffoni ma attraverso il suo avvocato Stefano Savi patteggerà una pena a due anni e tre mesi convertita in 1620 ore di lavori socialmente utili che svolgerà, come ufficio stampa e pubbliche relazioni, nella sede della Lega italiana per la Lotta contro i Tumori.

Toti aveva già formulato una prima proposta di lavori socialmente utili che tuttavia era stata rigettata dal giudice perché definita non idonea. Oltre alla posizione di Toti si chiuderà anche quella dell’ex presidente dell’autorità portuale Paolo Emilio Signorini (tre anni e sei mesi) e dell’imprenditore portuale Aldo Spinelli (tre anni e tre mesi).

Toti è accusato di corruzione per l’esercizio della propria funzione e finanziamento illecito ai partiti. All’udienza del 30 ottobre i pm Luca Monteverde e Federico Manotti avevano contestato nuove accuse, che avevano fatto alzare le pene: la corruzione da 91 mila euro a Toti con l’imprenditore nautico Luigi Alberto Amico, l’occupazione abusiva delle aree ex Carbonile a Spinelli e l’omessa denuncia a Signorini. Tutti e tre gli imputati, nei giorni scorsi, hanno formalizzato gli accordi per gli aumenti di pena. Domani ci sarà dunque l’ultimo passaggio formale davanti al giudice.

Spinelli e Signorini dovranno chiedere l’affidamento in prova

Nell’udienza di patteggiamento per Toti saranno stabilite nei dettagli le modalità e le ore settimanali in cui dovrà svolgere i lavori di pubblica utilità presso la sede Lilt di via Bosco, accanto al tribunale.

Spinelli e Signorini invece dovranno attendere che la sentenza passi in giudicato e sia notificata alla procura generale. Quest’ultima ha il compito di dare esecuzione alla condanna sospendendola in modo che i difensori di Signorini (Enrico e Mario Scopesi) e Spinelli (Andrea Vernazza e Alessandro Vaccaro) possano rivolgersi al tribunale di sorveglianza e chiedere una misura alternativa ai domiciliari, previsti per le condanne fino a 4 anni di reclusione.

I difensori chiederanno l’affidamento in prova ai servizi sociali che prevede una serie di vincoli e obblighi rispetto alla residenza e/o ai comportamenti da tenere e può prevedere attività di volontariato presso enti o associazioni. Su questo sarà sempre la Procura generale a esprimere poi un parere. Sia Spinelli sia Signorini dovranno scontare (considerati i mesi di ‘presofferto’ tra carcere per l’ex presidente del porto e domiciliari per l’imprenditore) poco più di tre anni. Il denaro frutto degli accordi corruttivi è stato messo a disposizione e sequestrato. Considerato che Signorini è incensurato e Spinelli ha un vecchio precedente ma ha oltre 84 anni, sembra altamente probabile che potranno ottenere la misura alternativa per scontare la pena, ma la decisione appunto arriverà solo con il nuovo anno.

Per l’ex governatore scatta la legge Severino: ecco cosa prevede

Il patteggiamento dell’ex governatore Giovanni Toti avrà comunque importanti conseguenze per un eventuale suo futuro politico. Se la legge stabilisce l’interdizione temporanea dai pubblici uffici e l’impossibilità di contrattare con la pubblica amministrazione per la durata della pena, per Toti scatta anche la legge Severino.

In forza delle norme contenute nel Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi”, Toti non potrà candidarsi in Parlamento per almeno sei anni dopo il patteggiamento.

E gli andrà ancora peggio se vorrà ricandicarsi a governatore della Liguria oppure a sindaco di qualche Comune. Per le elezioni locali la Severino prevedere una sorta di incandidabilità a tempo indeterminato a meno che non venga chiesta la riabilitazione dopo aver scontato la condanna.

Nel caso specifico significa che Toti prima dovrà scontare per circa i prossimi due anni (potrebbe metterci un po’ meno a svolgere le 1620 ore previste dal programma di lavori di pubblica utilità ma non molte di meno). Poi, dopo aver scontato la pena dovrà attendere che trascorrano tre anni prima di avviare l’istruttoria per la riabilitazione che di fatto ‘ripulisce la fedina penale’.

Quindi anche in questo caso, ci vorranno anni, almeno sei da oggi ma probabilmente di più perché il percorso vada a buon fine.