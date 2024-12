Incendio in galleria dopo lo scontro tra un’auto e un camion in A10: deceduto un uomo, diversi feriti e intossicati

San Bartolomeo al Mare. E’ stato trovato privo di vita e ancora all’interno della propria vettura il conducente dell’auto che intorno alle 20.30 di ieri sera si è scontrata frontalmente contro un camion cisterna che trasportava vino. L’incidente è avvenuto all’interno della Galleria Gorleri, nel tratto a doppio senso di marcia dell’A10, tra gli svincoli di San Bartolomeo al Mare e Imperia Est.

Come riporta Riviera24, poco dopo il violento impatto i due mezzi hanno preso fuoco e sono stati avvolti dalle fiamme. Mentre il camionista è riuscito ad allontanarsi, mettendosi in salvo, l’automobilista è rimasto imprigionato nell’abitacolo e non ha avuto scampo. Sia il camion che la vettura sono stati completamenti bruciati.

Sul posto sono accorse diverse squadre dei vigili del fuoco, insieme con il personale sanitario del 118, ambulanze, polizia stradale e personale di Autofiori.

I due mezzi che si sono scontrati, sono stati poi tamponati da altri veicoli. Oltre all’uomo deceduto ci sono numerosi feriti, anche se al momento il numero esatto delle persone coinvolte non è ancora chiaro. Tredici le persone rimaste intossicate dal fumo che si è sprigionato a causa dell’incendio.