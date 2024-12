Inaugurata Loano Medica: “Portiamo la figura del medico nel futuro: campagne di prevenzione per pazienti cronici e educazione alla salute”

Loano. E’ operativa da luglio, ma è stata inaugurata ufficialmente questa mattina Loano Medica, la nuova “casa della salute” loanese che riunisce i medici di medicina generale Marco Astegiano, Daniela Lanza, Antonio Sanna, Gianluigi Bocchio e Mirko Siri. All’inaugurazione erano presenti il sindaco Luca Lettieri, il vice sindaco (e medico della struttura) Bocchio, l’assessore Manuela Zunino, il direttore socio-sanitario di Asl2 Monica Cirone e il direttore del distretto sanitario finalese Amatore Morando.

Come spiega Marco Astegiano, l’intento del progetto è quello di “ricreare un centro di medici di medicina generale (e senza specialisti) che diventi, così come era stato con la vecchia Loano Salute, il punto di riferimento per i loanesi ed i pazienti dei paesi limitrofi. E’ nota, infatti, la generale carenza di medici di medicina generale, perciò è importante che anche gli abitanti delle altre località vicine a Loano possano avere un riferimento di questo tipo”.

Una carenza, quella dei medici di famiglia, che per fortuna la nuova Loano Medica è riuscita a tamponare: “Nelle prime settimane del nuovo anno – prosegue Astegiano – potremo contare sull’apporto di due nuove colleghe. Attualmente stanno completando il corso di formazione, quindi per un primo periodo avranno un limite massimo di pazienti; una volta diplomate potranno diventare massimaliste con un massimo di 1.500 pazienti. Si tratta di una cosa estremamente positiva: grazie all’innesto di queste due giovani colleghe il nostro centro potrà occuparsi della presa in carico dei pazienti in maniera ancora più incisiva”.

La “filosofia” di Loano Medica, infatti, segue il vecchio adagio “Prevenire è meglio che curare”. Spiega in questo senso Astegiano: “Il nostro obiettivo è non limitarci a svolgere l’attività ordinaria del medico di famiglia, ma avere un occhio più attento per il paziente con cronicità, quindi diabetico, iperteso, asmatico o con rischio cardiovascolare più alto rispetto alla media. L’idea è ‘prendere per mano’ il paziente effettuando controlli periodici in collaborazione con l’ambulatorio infermieristico gestito dalla dottoressa Stefania Zanoni, molto preparata e disponibile, che oltre all’attività privata opera in convenzione con noi. Perciò di volta in volta effettueremo ‘campagna’ andando a contattare i pazienti con problemi codificati e sottoponendoli a esami specifici. Saremo in gradi di consegnare il referto nel giro di 48 ore e quindi verificare rapidamente se ci siano cambiamenti nelle condizioni note; inoltre, nel contesto della visita infermieristica, registreremo i parametri, aggiorneremo la diagnostica registrando eventuali esami specifici (che ovviamente avremo indicato noi in qualità di medici) o nel caso consigliandone”.

L’obiettivo è “ridurre al minimo la possibilità che i pazienti cronici un giorno possano avere complicanze gravi. Inoltre, così facendo ‘diamo una mano’ al servizio sanitario nazionale e all’Asl2 evitando ricoveri d’urgenza e accessi al pronto soccorso che potevano essere prevenuti. Insomma, la nostra idea è fare un salto di qualità e portare la medicina generale nel futuro, ottenendo risultati per il benessere della comunità e non lasciare nulla al caso. Vogliamo essere a disposizione di chiunque voglia un medico di medicina generale che non si limita a fare la ricetta o la prescrizione ma si preoccupa della persona che ha di fronte. Con l’ingresso di due nuove colleghe avremo forze fresche in grado di darci uno ‘scrollone’ e un aiuto su questa strada. L’Asl si è già detta disponibile ad aiutarci, così come il Servizio sanitario della Liguria”.

La “vecchia” Loano Salute effettuava servizio di guardia medica anche al sabato e alla domenica grazie ad una convenzione con il Comune che ora non è più attiva. Loano Medica si impegna a proseguire lungo questa strada: “Così come avvenuto nella passata stagione – precisa Astegiano – in estate siamo disponibili ad effettuare turni di guardia medica (quindi a pagamento) tutti i sabati dalle 9 alle 13. Questo servizio eviterà ai pazienti di doversi recare a Santa Corona e quindi dover attendere ore per una visita”.

Visita in pronto soccorso che spesso si rivela superflua: “Nell’ultimo anno ho perso tra accessi in settimana e accessi nel fine settimana ho perso il conto di quante persone sono venute in studio da me per problemi che erano in realtà non gravi e che, quindi, hanno evitare di andare ad intasare il pronto soccorso di Pietra Ligure, dove i colleghi fanno il possibile con le risorse che hanno. Per questo motivo cercheremo di mantenere il servizio da luglio a metà settembre”.

E proprio il tema degli accessi impropri è uno di quelli sui quali occorrerebbe intervenire con maggiore attenzione: “Dal nostro punto di vista sarebbe necessario fare sensibilizzazione e organizzare incontri di educazione alla salute con la popolazione, già a partire dalle scuole. Un paziente che ha un’urgenza, come un dolore toracico, fa ovviamente bene ad andare al pronto soccorso anziché andare nello studio del medico di famiglia: si tratta di una situazione grave, che va approfondita con strumenti adeguati. Ma per problematiche ugualmente complesse ma non urgenti c’è sempre prima il medico di medicina generale o la guardia medica o la casa di comunità, quando il progetto sarà attuato. Dunque è necessario mettere in atto una ‘educazione alla salute’ e spiegare alla popolazione come comportarsi in certi frangenti. Questo può essere utile per evitare accessi impropri negli ospedali e usufruire meglio del servizio territoriale”.

“Si tratta di un’idea che vogliamo impostare anche in collaborazione con i colleghi dei paesi limitrofi, con cui lavoriamo per coordinare alcuni progetti. Non sarebbe male se questa idea venisse discussa e condivisa anche da coloro che magari non operano in gruppo come a Loano Medica, Pietra Medica, Finale Salute o Nuova Medica Finalese ma che esercitano la professione in autonomia. E’ un modo per dare una mano a loro e avere anche noi una mano da loro”.