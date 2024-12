In tilt il numero unico di emergenza 112, tutte le chiamate dirottate su Milano

Liguria. A causa di un problema di carattere informatico alle linee della centrale del numero unico di emergenza 112 della Liguria, tutte le chiamate vengono temporaneamente inoltrate e prese in carico dalla centrale operativa di Milano.

A rendere noto l’inconveniente tecnico è stata oggi la direzione generale dell’ospedale policlinico San Martino che ospita la centrale regionale.

“Il problema, in via di risoluzione, non comporta disagi per l’utenza, le cui chiamate, come da protocollo, sono nel frattempo gestite dalla centrale operativa della Lombardia“, precisa il comunicato.

La centrale del 112 è stata inaugurata il 14 febbraio 2017. È come un gigantesco ‘filtro’ che in circa 90 secondi, un minuto e mezzo, riceve le prime informazioni e reindirizza la chiamata a una delle 39 sale operative collegate (polizia, carabinieri, vigili del fuoco o 118 dei territori competenti) e deve rispondere velocemente a due domande fondamentali: cosa e dove? In media gestisce circa 3.500 chiamate al giorno.