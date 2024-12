In Provincia la riunione del Tavolo dello sviluppo economico savonese con l’assessore Ripamonti: “La Regione è presente”

Savona. Si è concluso l’incontro del tavolo dello sviluppo economico savonese, nato a fine novembre 2022, con l’assessore regionale Paolo Ripamonti. “E’ stato un dialogo positivo – commenta Ripamonti – Il Tavolo verrà convocato da me, indicativamente, ogni mese in Regione, insieme al consigliere delegato allo sviluppo economico Alessio Piana, e ognuno verterà su un tema dell’area di crisi.”

“Ho ribadito che la Regione è presente. Abbiamo stanziato i fondi delle aree di crisi, 2 milioni di euro per i danni alluvionali. L’assessore della provincia di Savona è – come sono stato definito questa mattina – un punto di riferimento. Qualunque tipo di attività sarà svolta in assoluta condivisione con tutte le parti in causa”.

Al centro del confronto le vertenze di Piaggio, Sanac e Funivie per le quali da anni si attende una soluzione: “Oggi è stato il primo incontro con il nuovo assessore e abbiamo fatto un quadro della situazione”.

“Questo strumento molto importante – evidenzia il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri – nato raccogliendo uno stimolo delle associazioni di categoria e dei sindacati. Ha dato dei frutti perchè ci ha consentito di fare una sintesi in un momento nel quale mancava una rappresentanza del savonese in giunta regionale. Ho ritenuto opportuno riconvocarlo a pochi giorni dall’insedimento della nuova giunta per concordare il modo operativo nuovo e ancora più efficace visto che avremo un rapporto diretto con l’assessore insieme ai 6 consiglieri regionali e ci sarà maggiore confronto con il territorio e presenza delle istituzioni, la presenza del presidente Bucci lunedì a Savona e in Valbormida ne è la dimostrazione”.

“Bene la presenza della Regione Liguria – afferma il segretario provinciale della Lega, Andrea Pasa – ma per ora ci fermiamo ai buoni auspici e alla buona volontà della Regione. Servono risposte concrete che questa mattina non sono arrivate. Diamo il tempo alla nuova giunta, ma la condizione economica, sociale, e industriale della nostra Provincia non possono attendere in eterno, sono necessarie autorevolezza nei confronto del Governo, riunioni addoc su ogni singola crisi industriale, e un tavolo di monitoraggio sui due settori che oggi destano maggiori preoccupazioni vetro e automotive”.

“Adesso – continua Pasa -c’è necessità di correre, con la pretesa di essere coinvolti come territorio su ogni decisione da parte del Governo e dei Ministeri interessati alle crisi industriali. Intanto partiamo dallo stato di salute del mercato del lavoro della Liguria e quindi dell’occupazione ; in queste ore sono stati pubblicati i dati sull’occupazione in Liguria che registra un aumento. Il problema è che l’aumento è determinato esclusivamente dall’occupazione indipendente, mentre quella dipendente subisce un tracollo. La Liguria ha perso quasi 9 mila lavoratori dipendente, è un dato fortemente preoccupante anche perché a questo dato corrisponde l’aumento della precarietà e della povertà – in Provincia di savona il 92% dei nuovi contratti anche nei primi 9 mesi del 2024 è precario, e addirittura il 42% è part time – giovani e donne soprattutto – due dati precarietà e orari ridotti che fanno della provincia di savona il territorio con i dati peggiori del nord ovest.

È una condizione che impone di abbandonare i toni trionfalistici e la narrazione corrente che tutto va bene, vanno invece affrontati i nodi legati all’occupazione rendendola di qualità, partendo dalla soluzione delle vertenze industriali vecchie e nuove e bisogna investire in formazione , e politiche industriali serie e concrete”.

“Senza una strategia cè il rischio di mettere in difficoltà un terzo dell’industria savonese, oltre 3mila occupati – dei 10 mila totali a Savona e provincia – per questo servono politiche industriali e un percorso serio e condiviso tra territorio e regione Liguria , maggiore autorevolezza della politica regionale nei confronti del governo e dei ministeri , a partire da calendarizzare un incontro con INVITALIA per capire a che punto siamo sui bandi nazionali dell’area di crisi complessa e delle criticità che ancora ci sono su diversi ricorsi, in primis quello della società Pegaso”, concude.