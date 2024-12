Oltre 13 mila frane in Liguria, 2271 nel savonese. Ispra lancia “segnala la frana” per il monitoraggio collaborativo

Genova. Frane e smottamenti: sono 13.507 i fenomeni censiti in Liguria, la cui metà, poco più di sei mila solo nella provincia di Genova, 2271 nel savonese. Di questi 679 di natura complessa, circa 150 aree con crolli o ribaltamenti e ben 758 scivolamenti “in movimento”.

Questi sono i dati di massima che si possono estrapolare dal portale IdroGeo di Ispra, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che in questi giorni sta presentando in tutto il paese la nuova iniziativa “Segnala la frana”: una iniziativa pensata per dare la possibilità a tutti, attraverso questo portale, di segnalare frane e smottamenti e così rendere le comunicazioni tra Comuni e Regioni più facili e veloci e quindi per avere subito a disposizione il quadro completo degli eventi franosi di un determinato territorio.

La nuova funzionalità della piattaforma nazionale IdroGeo, presentata questa mattina dall’Ispra a Genova, in occasione dell’incontro organizzato con Anci e Regione Liguria, permette alle amministrazioni locali e ai professionisti di segnalare alle strutture tecniche regionali, anche con un semplice smartphone, le nuove frane verificatesi sul territorio.

Ad oggi in Italia sono oltre 635.000 le frane censite, i 2/3 delle frane europee. Il 28% sono fenomeni estremamente rapidi caratterizzati da elevata distruttività, spesso con gravi conseguenze in termini di perdita di vite umane. Ogni anno sono circa un centinaio gli eventi principali di frana che causano vittime, feriti, evacuati e danni a edifici, beni culturali e infrastrutture primarie di comunicazione. In questo contesto, la conoscenza e l’aggiornamento delle informazioni sui dissesti risultano fondamentali per politiche efficaci di prevenzione e gestione del rischio.

La piattaforma nazionale IdroGEO, di tipo collaborativo, open data e multilingua, consente di visualizzare, interrogare, scaricare e condividere mappe e dati dell’Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia, delle Mosaicature nazionali di pericolosità per frane e alluvioni e degli indicatori di rischio idrogeologico. “IdroGEO è uno strumento a supporto delle politiche di mitigazione del rischio, della pianificazione territoriale, della programmazione degli interventi di difesa del suolo e della progettazione preliminare delle reti infrastrutturali – si legge nella descrizione di Ispra – La piattaforma ha anche l’obiettivo di aumentare la resilienza delle comunità, favorendo una maggiore consapevolezza dei cittadini sui rischi che interessano il proprio territorio”.