In commissione solo Auxilia e Rossello, Orsi: “Noi qui per 70 euro lordi a seduta, l’assessore ne prende 5mila al mese. Mancanza di rispetto verso tutti”

Savona. Nella seduta della commissione consiliare con al primo punto dell’ordine del giorno la presentazione del Documento Unico di Programma si presentano solo due assessori (Silvio Auxilia e Francesco Rossello) e scoppia la polemica.

La riunione è iniziata con una breve presentazione dell’assessore al bilancio, Silvio Auxilia: “La nota di aggiornamento del Dup 2025-2027 si divide in due sezioni: strategica e operativa. Vi sottoponiamo l’aggiornamento della sezione operativa, quella strategica è stata approvata il 30 luglio scorso dal consiglio comunale. Vengono delineate missioni e programmi. Il documento è accompagnato dalla programmazione triennale dei lavori pubblici, dal programma triennale di acquisto di beni e servizi. Siamo a disposizione per il dibattito”.

“Ci era stato detto dal presidente di commissione che sarebbero stati presenti gli assessori convocati e avrebbero esposto la parte di loro competenza del Dup. Siamo qui perchè era l’occasione per avere un confronto – interviene il consigliere Fabio Orsi -. Vorrei capire cosa è successo. E’ stato presentato il documento più importante, 217 pagine, in 5 minuti con una puntualizzazione dell’assessore Rossello che quanto meno ha fatto il suo mestiere. Per quanto mi riguarda finisce qui la discussione”.

“E’ dovere del presidente stigmatizzare e trovare il modo di riconvocare la commissione a meno che non si ritenga inutile. Il consiglio non è la sede nella quale ci si riserva di rispondere in senso abituale, è una costante, oggi neanche si avvia il dibattito. In 13 anni di consiglio, in tre legislature diverse, è la prima volta che viene presentato il Dup, documento anche politico, senza la presenza del sindaco”.

Il presidente della commissione, Andrea Bruzzone replica: “Io nella convocazione chiedo sempre la presenza del maggior numero di assessori, in termini di legge non posso fare altro“.

Orsi rincara la dose: “Devi tutelare i diritti della commissione – dice rivolgendosi a Bruzzone -, non puoi permettere che 217 pagine di pratica passino in 4 minuti, non si sa nulla del piano delle alienazioni, degli interventi pubblici, manca l’assessore ai lavori pubblici, ai rifiuti, al sociale. Se non c’era la disponibilità si rinviava, così come tutti noi abbiamo cercato di inserirla negli impegni che noi tutti abbiamo per partecipare alla commissione. Organizziamo la nostra vita lavorativa in funzione di 70 euro lordi a commissione contro i 5mila al mese di un assessore, si tratta di rispetto istituzionale verso di tutti, maggioranza e minoranza siamo presenti tutti”.

Interviene l’assessore Rossello: “La giunta è presentata da noi in commissione e l’attenzione è garantita da noi. Siamo di fronte a una situazione per cui fino a due anni fa Bilancio e Dup venivano approvati contestualmente, dallo scorso anno questa procedura è cambiata, prima Dup poi bilancio. Il punto è capire se la analisi la si fa solo degli obiettivi o in presenza delle coperture con la presentazione del bilancio”.