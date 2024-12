In arrivo l’aumento delle tariffe autostradali: evitare la beffa che riguardi anche la Liguria

Liguria. Mai arrendersi alle ingiustizie, soprattutto se si crede di avere (e spesso si ha) ragione, e non scoraggiarsi, anche se talvolta i fatti dimostrano che certi colossi vincono sempre.

Parliamo di autostrade. E’ in arrivo un aumento delle tariffe. Chi scrive non ha capito bene dove e come, ma è in arrivo. Ed è possibile che riguardi anche la Liguria: meglio, dunque, mettere le mani avanti.

Aumentare le tariffe qui da noi sarebbe davvero una presa in giro, per ovvi motivi, con i disagi che si sopportano ogni giorno. Fanno i lavori spesso perché non li hanno fatti per decenni e ora sentono il “tintinnio delle manette” (intendendo con ciò un possibile intervento della magistratura).

A tutelare i liguri dovrebbe pensarci per definizione il presidente della Liguria: quel Marco Bucci a cui cominciano a guardare con fiducia anche simpatizzanti della parte politica avversa. È l’ora di verificare se alle parole seguono i fatti.

Restiamo dell’idea che alcune tratte dovrebbero essere gratuite, ma almeno scongiurando l’aumento si eviterebbe il sapore della beffa. Una cosa non impossibile dovunque, ma soprattutto sulla rete di Autostrade per l’Italia, su cui è più facile intervenire essendo pubblica. Coraggio, presidente Bucci.