Imperia, il bilancio di Pietro Buttu: “Prima parte strepitosa. Dobbiamo restare in Serie D, salvezza diretta un’impresa”

L’Imperia si avvicina alla chiusura del 2024 dopo un’annata (quella del Centenario) che l’ha visto protagonista con la vittoria del campionato di Eccellenza, della Coppa Italia e, nel campionato di Serie D, una prima parte di stagione che al momento vede i nerazzurri fuori dalla zona playout con due punti di vantaggio.

“Sono contentissimo – dichiara mister Pietro Buttu dopo la sgambata di fine anno al Merlo contro il Ceriale -. Abbiamo deciso con la società di mantenere il gruppo che ben si è comportato. Ha fatto una prima parte strepitosa perché comunque ha battagliato con tutti. Sapevamo che la Serie D è tutta un’altra cosa, io sono orgoglioso di questa squadra perché comunque non si è mai abbattuta anche se in una parte di campionato abbiamo raccolto meno di quello che avevamo fatto. Però sappiamo che la Serie D è così: non perdona, ci sono squadre e società strutturate. Arrivare al giro di boa salvi senza i playout è una grandissima cosa. Ci siamo goduti queste vacanze. Adesso è il momento di riprendere perché il 5 ci aspetta già il Ligorna. Se noi ci culliamo su quello che abbiamo fatto il giorno di andata avremmo sbagliato tutto. Ma la squadra non lo fa. Sappiamo che è dura. Mantenere questa posizione di classifica dipende solo da noi adesso“.

Un campionato che il tecnico ingauno ha ritrovato come lo aveva lasciato: “Trentotto partite, un campionato lungo e estenuante. L’ho trovato altamente qualitativo, in questa categoria qua di dilettante non c’è niente perché comunque ci si allena tutti i giorni e abbiamo passato due mesi e mezzo a giocare mercoledì e domenica. Nonostante le difficoltà comunque la mia squadra non ha mollato e ha dimostrato. Parlano i numeri per questa squadra qua: è il secondo attacco del campionato, non avendo una prima punta di ruolo. Abbiamo mandato in rete sedici giocatori della rosa, anche questi sono dati importanti. La squadra comunque ha battagliato su tutti i campi e di questo ne vado fiero. Mi ripeto, noi dobbiamo continuare sulla stessa falsa riga di quello che abbiamo fatto il girone di andata, sarebbe una cosa importante. Raggiungere la salvezza senza i playout è un grandissimo obiettivo“.

Sul forfait dell’Albenga al Ciccione della scorsa giornata, che ha portato alla vittoria a tavolino degli imperiesi, Buttu non intende soffermarsi più di tanto: “È una cosa che in quasi cinquant’anni non ho mai visto nel calcio. Io comunque non voglio parlare di questa situazione qua. Quello che si doveva fare nel mio periodo si è fatto ampiamente. Dispiace per i sacrifici fatti, però sono l’allenatore dell’Imperia e non sto a giudicare quello che è successo“.

L’Imperia appare sicuramente una squadra che, abbinando la qualità, sposa in pieno lo spirito battagliero del proprio allenatore. Un percorso fatto di molto pragmatismo e unione d’intenti per arrivare al traguardo: “L’obiettivo era ben chiaro in testa sia alla società sia al sottoscritto: mantenere la categoria o attraverso i playout o senza. Senza sarebbe un’impresa. Il livello del campionato è alto. Io, la squadra e lo staff siamo concentrati esclusivamente gara dopo gara, non bisogna mollare niente. Bisogna essere affamati, bisogna volere con determinazione la permanenza in questa categoria. La squadra, la società e i tifosi sono uniti. Abbiamo un pubblico straordinario che ci ha sostenuto tutto il girone di andata e l’ha fatto sempre“.

E sulla situazione societaria, con passaggio di proprietà che sembrerebbe essere all’orizzonte, Buttu non si schioda dal suo focus lavorativo: “Siamo concentrati esclusivamente per quanto riguarda le cose del campo. Gli aspetti societari non sono compito mio, guardo solo ed esclusivamente la squadra“.