Il Vado si riavvicina al primo posto, Cottafava: “Dobbiamo pensare a noi stessi per recuperare”

Vado Ligure. Meno di mezz’ora per battere l’Oltrepò: il Vado vince 3-1 e il primo posto occupato dal Bra ora dista cinque punti dopo il pareggio dei piemontesi contro il Città di Varese.

“Il primo tempo è stato bellissimo. Abbiamo concretizzato alle prime occasioni da gol. Io temevo molto questa squadra – dichiara il tecnico Marcello Cottafava -. Come sviluppo di gioco, è la migliore. È molto giovane, quindi magari sapevamo che alla lunga un po’ di esperienza potevamo fare la pesare fisicamente sulle ripartenze, rubata palla, e così è stato. Poi nel secondo tempo, forse noi abbiamo sperato qualcosa di individuale, giocavamo anche contro il vento, questo ci ha un po’ penalizzato. Ma devo dire che loro hanno cominciato a fare dei fraseggi, un sviluppo di gioco veramente importante“.

Prosegue: “Dopo il gol abbiamo preso un po’ sulla disattenzione nostra, abbiamo rischiato qualche cosa che sicuramente non dovevamo rischiare. Però sono enormemente contento per una delle migliori vittorie quest’anno da quando sono qua. Perché abbiamo dimostrato ancora una volta che quando c’è da tirarsi sulle maniche questa squadra qua, senza vergogna, con grande umiltà si difende. Abbiamo avuto l’occasione con Vita anche per fare il 4-1 alla fine, che è entrato e ha dato una grandissima disponibilità al sacrificio“.

Tanta duttilità da parte dei suoi giocatori: “Cito uno per citarne tutti. Gagliardi è entrato, si è messo esterno, ha fatto il raddoppio, è tornato in difesa, ha creato, ha tirato in porta. Quindi questo è un grande gruppo e oggi da questa vittoria, che è un altro piccolo passo, però esco ancora più consapevole di avere un gruppo di giocatori splendido“.

Vita e Alfiero si trovano a capo della classifica marcatori con 11 reti a testa: “È scontato dire che è merito di tutti se i punti fanno gol. Però è anche giusto riconoscere la loro bravura e il fatto che probabilmente potrebbero avere ancora numeri più importanti che poi lo sono già. Tutti noi siamo contenti per loro, però è veramente un lavoro di squadra enorme per poi dargli la possibilità di trovarsi a poter concretizzare e ci aiutano anche a fare difensiva. Quindi, come dicevo prima, sono contento di questa vittoria e di questa partita. Un piccolo passo: oggi ci godiamo la vittoria, poi ci riposiamo e penseremo alla Lavagnese“.

I rossoblù si riavvicinano al primo posto grazie alla vittoria di oggi e il punto tra Bra e Città di Varese: “Il pareggio può essere sicuramente un risultato positivo per noi, però lo è perché noi abbiamo vinto. Se gli altri risultati ci permettono di recuperare i punti siamo contenti, ma dobbiamo focalizzarci soprattutto su quello che siamo noi“.

In chiusura Cottafava analizza le soluzioni sui piazzati: “Effettivamente sui calci piazzati non abbiamo mai trovato soddisfazione rispetto a quello che magari sono anche i numeri che hanno i difensori. Sono tutti giocatori che hanno fatto gol nelle loro carriere, quindi anche quello è un aspetto che non scopriamo oggi. Con i calci piazzati avevamo provato qualche cosa. Devo rivederlo, ma forse è riuscito un piccolo schema che avevamo provato per liberare Vita e si è trovato da solo. Non so se era casualità o si sono mossi bene, però anche questo motivo di soddisfazione quando si lavora in settimana poi le cose riescono. Non è scontato, però quando riescono siamo felici tutti“.