Il Vado rientra in corsa. Abonckelet: “Grande primo tempo, poi bravo Cottafava a cambiare in corsa”

Mady Abonckelet è stato uno degli acquisti di maggiore spicco del mercato estivo del Vado e si sta dimostrando una pedina fondamentale del centrocampo di mister Cottafava. Linea mediana che sta girando particolarmente bene da quando è stato inserito anche l’ex Albenga Pisanu.

Il centrocampista elogia la prova, in particolare il primo tempo, offerta contro l’Oltrepò. Match finito 3 a 1 per i rossoblù. Tra gli aspetti positivi, la duttilità della squadra che, appena incontrate alcune difficoltà sugli esterni, è stata modificata da mister Cottafava che è passato dal 4-3-1-2 al 4-4-2 per presidiare meglio le corsie esterne.

Sabato il Vado giocherà in anticipo sul campo della Lavagnese. Chiuderà poi il 2024 al Chittolina ospitando il Derthona. Dopo un avvio stentato, all’inizio a livello di risultati e poi dal punto di vista del gioco, ora la squadra sembra aver ingranato la marcia giusta e si trova a -5 punti dalla capolista Bra. Il primo posto è tutt’altro che compromesso con la corsa all’obiettivo Serie C riaperta grazie a ben 10 risultati utili consecutivi.