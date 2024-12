Il Vado espugna Lavagna, Tarabotto: “Siamo forti e diamo veramente l’anima”

Lavagna. Il Vado espugna il Riboli battendo 2-1 la Lavagnese. Tre punti importantissimi per continuare la striscia di risultati utili consecutivi in campionato che sale a quota 11.

C’è soddisfazione nelle parole del presidente Franco Tarabotto: “Abbiamo giocato bene contro una squadra tosta e valida. Tanto è vero che alla fine pur essendo rimasti in dieci diciamo si buttavano su in massa e hanno fatto anche un gol. Hanno giocato tutti bene, dal primo all’ultimo. Poi c’è stata una magia di vita incredibile di Vita. il suo primo gol è stato qualcosa di stupendo. Mentre poi nel gol del raddoppio si è fatto trovare nel punto giusto al momento giusto. Poi i primi difensori sono proprio gli attaccanti e tutti quanti si sono sacrificati. Questa è una gran bella squadra, siamo contenti”.

“La Lavagnese è una squadra forte. Rispecchia il proprio allenatore: combattivo, mi piace”, ha dichiarando complimentandosi con i bianconeri e mister Roselli.

La striscia di risultati utili consecutivi è un segnale della maggior compattezza all’interno dell’ambiente di lavoro vadese: “Lo puoi fare solo se c’è l’alchimia fra lo staff e i giocatori e i giocatori in campo sono tutt’uno. Ci saranno momenti brutti, speriamo di no, ma quando è così lo vedi da fuori che poi qualcosa deve succedere. Anche quando all’inizio noi non abbiamo neanche giocato tanto bene. Però si vede la voglia, con i giocatori che all’ottantesimo corrono ancora che sono stravolti”.

“I giocatori vanno d’accordo con il mister, ci credono. Sono contenti perché hanno uno staff importante e si sentono preparati – prosegue -. Non è possibile trovare qualcosa da dire al gruppo e al mister, ma non voglio incensarli perché li rispetto. Danno veramente l’anima. Speriamo di riuscire a mantenere questo trend, pensiamo già alla prossima partita contro il Derthona: siamo forti”.

“Come faccio a non pensare di poter fare qualcosa di importante con questa squadra che gioca così ad oggi? Io sono il primo che ci crede, siamo forti. Fare qualcosa di importante, vincere il campionato non lo dico”, conclude Tarabotto.