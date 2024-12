Il Vado è tornato rullo compressore, Cottafava: “Filotto di vittorie non scontato, è presto per guardare cosa fanno le altre squadre”

Il Vado strappa tre punti dal Riboli di Lavagna con la doppietta di Vita in una partita spigolosa. I rossoblù ora attendono la sfida di oggi pomeriggio tra il Bra e il Borgaro Nobis, ma mister Marcello Cottafava preferisce guardare la sua squadra reduce da sei vittorie consecutive a all’undicesimo risultato utile di fila.

“Sicuramente è stata una vittoria importante non solo perché era la sesta consecutiva. Non è una cosa così scontata avere un numero così lungo di vittorie di fila e vogliamo continuare a farlo il più lungo possibile, ma sapevamo di giocare su un campo molto difficile contro una squadra forte e l’ha dimostrato – analizza -. Soprattutto nei primi venti minuti ci ha messo in difficoltà, hanno avuto anche una buona occasione. Questo dà poi valore ancora di più a questa vittoria che poi nel secondo tempo si è consolidata, a parte l’ultimo gol preso negli ultimi minuti che ha portato un po’ di ansia i 4-5 minuti di recupero. Però la vittoria è stata a mio parere meritata in una partita gestita bene dai ragazzi. Siamo molto contenti perché non è assolutamente facile incontrare la Lavagnese e vincere soprattutto in casa loro“.

Intorno a metà primo tempo c’è stata la sua espulsione, un evento decisamente raro per il tecnico genovese: “Secondo me è stata molto esagerata. Purtroppo c’era un silenzio totale e si sentiva solo la mia voce. Ma la mia non è stata una protesta con offese particolari. Ho contestato un fallo che non esisteva dato clamorosamente ma soprattutto l’ammonizione, perché comunque a Abonckelet in questo momento entra in diffida. Avere i giocatori disponibili per un allenatore è importantissimo e onestamente a metà del primo tempo vedere il mio centrocampista prendere un’ammonizione del genere fa rabbia. Ho protestato ma secondo me, considerando anche che non avevo detto niente fino a quel momento lì, poteva esserci anche un giallo, invece c’è stato il rosso. Mi dispiace perché non sono cose che mi piacciono, non mi appartengono, però non è un problema“.

Ieri Franco Tarabotto si è detto molto soddisfatto della periodo di forma del Vado. Anche Cottafava lo sottolinea: “Il presidente è contento come lo siamo tutti noi anche se sappiamo che nel calcio l’ostacolo è sempre dietro l’angolo. Dobbiamo stare molto concentrati perché il campionato è ancora molto lungo e i momenti di difficoltà ci saranno e dobbiamo superarli tutti insieme. Il discorso dell’unità d’intenti è stata la prima cosa che ho voluto mettere in chiaro con i ragazzi. Questa è un po’ le fondamenta sulle quale poi dopo si può lavorare anche a livello tecnico-tattico, di moduli e tutto quello che poi è il calcio che conta tantissimo. Non si fa niente senza questo spirito di sacrificio, questa voglia di andarsi a prendere le cose e lottare su ogni pallone. Ma questo è anche fondamentale per mettere dentro quelle che sono le caratteristiche di giocatori. Ho una rosa veramente ampia, forte a livello calcistico. Ma quello che io richiedo in primis è a livello morale e questo lo stanno facendo molto bene. Vedo un gruppo unito che lotta, poi c’è la soddisfazione dei risultati che sicuramente cementa ancora un po’ di più tutto questo lavoro. Sono contento perché è una caratteristica a cui tengo moltoe quando la ottengo è ovvio che c’è anche un pizzico del nostro lavoro, dello staff, ma molto è anche merito dei ragazzi”.

Il gap di punti con il Bra, considerando anche la presenza dello scontro diretto nell’anno nuovo, non è assolutamente incolmabile per i rossoblù. Tuttavia l’intenzione di Cottafava e dell’ambiente Vado è quella di non farsi condizionare dalla classifica e andare avanti a macinare punti e prestazioni: “Ora abbiamo l’ultimo sforzo prima di avere una settimana di vacanza per le pausa natalizia. Sarà un’altra partita tosta contro una squadra che non è l’ultima arrivata e ha dei valori. Noi ci teniamo ovviamente a finire bene l’anno e siamo molto proiettati su quello. Ai conti, ai numeri, alle squadre che abbiamo davanti e dietro, che sono ottime e hanno fatto grandi investimenti come noi, non ci pensiamo ora perché è un pelo presto. Ci sarà il momento in cui sarà anche importante guardare cosa fanno le altre, ma per adesso dobbiamo lavorare molto su noi stessi. Dobbiamo recuperare punti su una squadra e cercare di non farci rimontare dalle altre. Poi più avanti faremo i conti e magari vedremo se è abbastanza o non è abbastanza. Adesso dobbiamo stare concentrati su noi stessi e migliorarci perché comunque questa squadra ha ampi margini di miglioramento”.