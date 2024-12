Il Vado chiude il 2024 con una vittoria, Boisfer: “Gruppo cresciuto tanto, l’importante è non prendere gol”

Vado Ligure. Contro il Derthona il Vado vince la sua settima partita consecutiva e ora, prima del 2025, attende da spettatore la gara di domani tra Sanremese e Bra. Decisivo il solito bomber rossoblù Vita al suo quattordicesimo centro stagionale.

“Primo tempo un po’ così così, soprattutto perché le squadre erano un po’ troppo lunghe – ha dichiarato Rodrigue Boisfer, allenatore in seconda di Cottafava -. Nel secondo tempo penso che i ragazzi hanno fatto un’ottima partita e meritato la vittoria, cercando di giocare a calcio anche se non era facile. Comunque abbiamo affrontato una buona squadra che ha palleggio e aggressività e quindi ci ha costretto anche tante volte a giocare con questa palla lunga. Soprattutto nel primo tempo, essendo lunghi, abbiamo un po’ sofferto sulle seconde palle. A fine primo tempo abbiamo messo le cose a posto“.

Tanta la qualità nei giocatori rossoblù: “Si vede che quando riusciamo a palleggiare riusciamo comunque ad arrivare in porta e a concludere. Poi c’è mancato anche quel guizzo di davanti negli ultimi 25 metri, magari qualche tiro in più in porta, però il gol si trova. L’importante è non prenderlo perché noi il gol lo troviamo e bisogna continuare così“.

Un ruolo importante nel periodo di forma dei vadesi lo ha avuto la striscia di risultati utili consecutivi: “Le vittorie aiutano a lavorare meglio, danno entusiasmo e voglia di vincere sempre di più. Il gruppo era ottimo all’inizio, stanno dimostrando che sono cresciuti tanto in questi ultimi mesi e stanno crescendo ancora e devono crescere ancora. Di sicuro ce la metteremo tutta per raggiungere un obiettivo. Con Chisola, NovaRomentin e Bra saranno tre scontri diretti ma saranno partite come tutte le altre: le giocheremo per vincere. Si va avanti partita dopo partita e cercheremo di continuare su questa striscia vincente, vedremo a fine campionato dove arriveremo”.