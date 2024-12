Il Vadino perde il derby a testa alta, Feroleto: “Orgogliosi di avere una rosa di giovani di Albenga, oggi non ho visto differenze”

Albenga. Il Vadino continua a non trovare continuità in campionato nonostante il loro gioco molto propositivo e ostico da affrontare. Anche contro la San Filippo Yepp nel derby, nonostante la sconfitta per 1 a 0, i giocatori di Poggi hanno espresso un buon calcio durante l’arco della partita, rimanendo anche lucidi nel momento in cui si è ripresa la gara dopo il grave infortunio di un loro compagno.

Al termine dei novanta minuti regolamentari però, il tabellino è a sfavore degli arancioneri. Una rosa molto giovane anzi, la più giovane del campionato, rifondata da zero in estate dal dirigente del club Emanuele Feroleto dopo il cambio di presidenza. Il club non si è mai nascosto, in estate il dirigente della squadra ha sempre affermato come l’obiettivo di questa stagione fosse la salvezza, visto il drastico cambiamento sia in ottica squadra che dirigenziale.

“D’aprile ha subito un infortunio bruttissimo, la società e la squadra sono vicine a lui a questo momento. Gli auguriamo una buona guarigione”, le prime considerazioni della partita da parte di Feroleto vanno tutte al tesserato del club D’Aprile: ” L’entità dell’infortunio è stata davvero grave. Probabilmente la stagione sarà finita per lui, ma l’importante è la salute, speriamo che possa rimettersi presto. È stato un episodio sgradevole da dimenticare oggi in un derby, veramente un peccato. Siamo vicini a Fabio, le nostre sono sempre aperte per lui”.

Poi le considerazioni sul match: “Il risultato giusto sarebbe stato sicuramente un pareggio. Il Vadino ha affrontato la partita con un grande atteggiamento a livello di ritmo e di agonismo. Arriviamo da un periodo complicato, con una classifica che non ci dà ragione, sebbene le prestazioni fossero sempre importanti. Siamo una squadra giovane, sapevamo che avremmo avuto delle difficoltà. Abbiamo perso per un episodio, per un rigore dubbio fischiato per la San Filippo”.

“Dispiace perché alla fine poi non vogliamo crearci alibi – continua il dirigente commentando gli ultimi arbitraggi -. Diventa complicato però giocare quando spesso e volentieri gli arbitraggi non sono a nostro favore. Anche oggi la San Filippo ha chiuso la partita con zero ammonizioni, visto la partita è sconcertante, iniziamo ad essere un po’ stanchi e stufi di questo atteggiamento da parte della terna arbitrale”.

“Questi ragazzi non lo meritano – spiega Feroleto -, siamo probabilmente la squadra con l’età media più bassa. Sono tutti i ragazzi che giocano solo per passione, meritiamo rispetto come tutte le altre società”.

Una situazione al contrario rispetto agli anni precedenti, dove il Vadino era nei vertici della classifica e la San Filippo era nella zona arancione del campionato: “È vero. Loro sono ovviamente in zona play-off, noi in zona play-out, ma la differenza non si è vista affatto. Abbiamo giocato alla pari e dimostrato veramente di essere una squadra forte, sono convinto della mia squadra. Ci manca quella malizia, quell’esperienza che altre squadre hanno, come per esempio la San Filippo. Oggi non ho visto differenza come non l’ho contro l’Alassio e il Camporosso”.

“Dopo la sosta giocheremo contro la Virtus Sanremo – continua Feroleto -. Giochiamo tutte le partite come sappiamo. Dovremmo avere molti più punti rispetto a quelli che abbiamo, ci manca quel qualcosa in più, ma sono convinto dei nostri mezzi e sono sicuro che riusciremo a salvarci, perché alla fine è quello il nostro obiettivo”.

Al netto di un mercato estivo molto corposo, quello invernale sembra già essere terminato: “Il nostro mercato invernale si è chiuso con l’uscita di Gibilaro. Sono entrati Gloria e Taku ed è ritornato Gaino. Questa estate è stata una rivoluzione, avevamo altre opportunità economiche. Abbiamo dovuto ricostruire e ripartire col cambio di presidenza”.

Il grande orgoglio per la squadra di aver rifondato una squadra giovane con giocatori del territorio: “Abbiamo costruito una squadra completamente da zero, con tutti ragazzi giovanissimi di Albenga. Questo per noi è un orgoglio incredibile, alla luce di tutti i fatti che stanno accadendo in città. Siamo super orgogliosi di questo, infatti per noi salvarci sarà una vittoria incredibile anche perché sono sicuro che riusciremo a raggiungerla”.

“Ricordiamoci anche che abbiamo un mister molto giovane, molto preparato – termina il dirigente parlando di Poggi -. Chi semina raccoglie i frutti e sono sicuro che noi abbiamo seminato bene ce lo meritiamo“.