Il Solstizio d’Inverno, i Saturnali, il Confeugo e il Santo Natale: tra antichi riti e tradizioni liguri

Ogni anno, nel cuore dell’inverno, la Terra sembra fermarsi per un istante, mentre la notte più lunga cede il passo a un nuovo giorno. Un momento di passaggio che, pur nell’apparente oscurità, porta con sé un messaggio di speranza e rinnovamento. Questa particolare congiuntura, che segna il Solstizio d’Inverno, non è solo un evento astronomico, ma anche una festa che affonda le sue radici nelle tradizioni più antiche e in un simbolismo che attraversa i secoli, unendo culture e religioni.

In Europa, specialmente nell’antica Roma, il Solstizio d’Inverno rappresentava la nascita di un nuovo sole. Nonostante la notte fosse la più lunga dell’anno, non era l’oscurità a dominare la scena, bensì la luce che lentamente si riaccendeva con il ritorno del Sole. Questo giorno veniva celebrato come il Dies Natalis Solis Invicti, ovvero il Giorno della Nascita del Sole Invincibile, un evento che simbolicamente segnava la rinascita della vita e il trionfo della luce sull’oscurità.

I nostri avi europei prima ancora dei romani, durante queste cerimonie, si riunivano intorno al fuoco, unendo le forze per scacciare le ombre e proteggere la propria casa. Il fuoco, potente e sacro, veniva alimentato con un grosso ceppo di quercia o di frassino, che bruciava per tutta la notte, accompagnando i festeggiamenti con il suo calore e la sua luce. Il fuoco e le ceneri rimaste, non solo tenevano lontani gli spiriti maligni nascosti nelle tenebre, ma rappresentavano anche un potente simbolo di purificazione e rinnovamento.

Un altro elemento centrale di queste antiche celebrazioni era l’albero sempreverde, simbolo di vita e prosperità. Le famiglie si dedicavano con cura alla scelta e alla decorazione di un albero, che veniva ornato con frutta secca, candele e altri ornamenti. Questo albero, che resisteva all’inverno rigido, rappresentava un augurio per il futuro: la speranza di un anno prospero, di una rinascita che avrebbe trovato le sue radici nella forza della natura e nella luce che tornava a splendere.

Le celebrazioni del Solstizio d’Inverno furono assorbite dai Romani e trasformate in un periodo di festa che prese il nome di Saturnalia. Durante i Saturnali, il popolo romano si abbandonava a festeggiamenti senza freni, con banchetti sfarzosi e uno spirito di libertà che sovvertiva le gerarchie sociali. Gli schiavi, infatti, durante queste festività potevano temporaneamente considerarsi liberi e comportarsi di conseguenza, mentre i nobili, invece, venivano derisi. Una delle tradizioni più curiose dei Saturnali era l’elezione di un princeps, un “re” della festa che veniva scelto a sorte e che indossava costumi buffi, spesso con colori sgargianti, tra cui il rosso, una tonalità che, in un certo senso, sembra anticipare la figura del clown moderno.

Le delizie culinarie non mancavano durante questi festeggiamenti. Marco Gavio Apicio, il più famoso cuoco dell’antica Roma, ci racconta con dovizia di dettagli le pietanze che arricchivano i banchetti: pane al mosto, fave, lucanica con senape (una salsiccia simile alla nostra luganega), datteri ripieni, frutta fresca e secca, e per finire, il piatto più celebrato, il porcellum laureatum, un maialino insaporito con alloro. La scelta dell’alloro non era casuale, infatti, oltre a simboleggiare la potenza e l’onore, rimandava in maniera anche ironica alla figura dell’imperatore, incoronato con una ghirlanda di alloro, un chiaro richiamo al dio greco Apollo.

Con l’espansione del cristianesimo, però, le antiche celebrazioni pagane iniziarono a entrare in conflitto con la nuova religione. I cristiani temevano che il culto del Sole Invincibile, che celebrava la luce come un potere divino, potesse sopravvivere e sfidare la figura di Cristo. Fu così che, per sovrapporre la nascita del Sole con la nascita del Figlio di Dio, il vescovo Epifanio di Salamina intuì la connessione tra le due feste e nel IV secolo d.C., sotto Papa Giulio I, fu deciso di fissare la nascita di Gesù proprio il 25 dicembre, il giorno del Solstizio d’Inverno. Così, il Dies Natalis Solis Invicti divenne Nativitas Christi, la Natività di Cristo, e il 25 dicembre divenne il giorno ufficiale della sua nascita. Nel 529, l’imperatore Giustiniano ufficializzò la celebrazione del Natale come festa dell’Impero Romano, segnando l’inizio di una tradizione che si sarebbe diffusa in tutto il mondo cristiano.

Nel corso dei secoli, la celebrazione del Natale ha assunto forme diverse, ma la radice di quella festa pagana del Solstizio d’Inverno è rimasta salda. In Liguria, per esempio, nella seconda metà del Medioevo, nacque l’usanza di celebrare il Confeugo, una festa che si ispirava direttamente ai Saturnali. Durante questa ricorrenza, il massimo rappresentante del Libero Comune riceveva un grosso tronco d’alloro, decorato con nastri bianchi e rossi, i colori del vessillo di Genova. Il tronco veniva poi bruciato davanti alla folla, un rituale che, come nei Saturnali, aveva lo scopo di trarre auspici per il futuro. I resti del tronco venivano conservati dai cittadini, che attribuivano loro poteri taumaturgici, in un atto simbolico di speranza e protezione.

Queste tradizioni, lontane nel tempo ma non meno vive nella loro essenza, ci parlano di un rapporto profondo con la natura e con il ciclo della vita. Il Solstizio d’Inverno non è solo il momento in cui la notte raggiunge il suo apice, ma anche l’inizio di una nuova stagione di luce, un invito a guardare oltre le tenebre, verso la promessa di un nuovo inizio. La luce, che torna a crescere giorno dopo giorno, è il simbolo di una speranza che si rinnova, di una vita che resiste anche nei momenti più difficili.

E così, anche oggi, quando ci prepariamo a celebrare il Natale, non possiamo fare a meno di riflettere sulle radici antiche di questa festa, su quel fuoco che brucia, su quell’albero che resiste all’inverno, e sulla luce che, nonostante tutto, trionfa sulle tenebre. Una celebrazione che ci invita a guardare al futuro con fiducia, sapendo che, come in passato, la luce del Sole Invincibile, o di Cristo, ci guiderà anche nei giorni più bui.

