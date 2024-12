Il savonese terra di presepi: tante le rappresentazioni in mostra da visitare, ecco i dettagli

Savona. Se l’albero di Natale è una tradizione “importata” dai Paesi nordici, il Presepe è nato in Italia: fu San Francesco d’Assisi che il 25 dicembre 1223 diede vita alla prima rappresentazione in Umbria.

Dal latino praesepium, ovvero greppia, mangiatoia, per i cristiani esprime il vero significato della festa di Natale, per il cui allestimento si impegnano tutti i membri della famiglia, chi alla ricerca di muschio e sabbia per ricreare l’ambiente, chi all’opera per dare forma ad una comunità di pastori e contadini laboriosi in attesa della nascita per eccellenza, quella di Gesù.

Nel savonese sono davvero molti i presepi da visitare e ammirare: oltre a quelli realizzati nelle abitazioni di molte famiglie, chiese, oratori o altri luoghi simbolo di unione e fratellanza espongono le rappresentazioni per le quali hanno collaborato più persone, mettendo a disposizione tempo, passione e vena artistica.

Ecco alcuni Presepi da visitare nelle festività natalizie.

Savona

Un’installazione presepiale inusuale e suggestiva, a cura dell’Atelier del Restauro Enrico Ghiso, attende i visitatori presso le Cellette della Sibilla sul Priamar: si tratta del “Presepe Sospeso”.

Nella Celletta storica dell’infermeria, dal giovedì alla domenica con orario 16-18, sarà possibile ammirare “una scenografia arborea che accoglie le statuine del presepe creando un’atmosfera quasi surreale. Il progetto, che ha richiesto tre mesi di lavoro certosino, è accessibile su appuntamento fino al 26 gennaio 2025, chiamando il numero 335 6436845.

Savona

Come ogni anno a Savona ritorna l’appuntamento con l’esposizione del presepe della famiglia Delbuono. La Fondazione Iginio Delbuono & Figli invita tutti presso l’oratorio di Sant’Ambrogio, nel locale messo gentilmente a disposizione dall’omonima confraternita in via dell’Oratorio 3 a Legino nei giorni 22, 25, 26, 28 e 29 dicembre 2024 e 1, 4, 5 e 6 gennaio 2025 dalle 15.30 alle 18.30. L’accesso è davanti alla biglietteria dello stadio Bacigalupo.

Loano

Con l’arrivo delle festività natalizie presso le chiese e gli oratori di Loano sono stati allestiti numerosi presepi tradizionali. Ogni ricostruzione della rappresentazione della Natività è ambientata in uno scenografico paesaggio. Accanto ai protagonisti canonici del presepio ci sono figure di personaggi popolari e scene di vita quotidiana. Talvolta sono presenti scene meccaniche.

Presepi tradizionali sono stati allestiti presso l’oratorio di Nostra Signora del Santissimo Rosario o “dei Turchini” in piazza Italia (dall’8 dicembre 2024 al 26 gennaio 2025); nella parrocchia di San Pio X in via Bergamo (dal 24 dicembre 2024 al 2 febbraio 2025); nella parrocchia di Santa Maria Immacolata di via dei Gazzi (dal 24 dicembre 2024 al 2 febbraio 2025); nell’oratorio di San Giovanni Battista o “dei Bianchi” in via Boragine (dall’8 dicembre 2024 al 26 gennaio 2025); nella parrocchia di San Giovanni Battista (dal 24 dicembre 2024 al 2 febbraio 2025); presso il convento di Monte Carmelo in via Costino di Monte Carmelo (aperto tutto l’anno).

Visitando le ricostruzioni della Natività allestite nelle parrocchie, nelle cappelle e negli oratori della città sarà possibile tracciare un vero e proprio itinerario alla scoperta delle ricchezze architettonico-religiose di Loano.

Calice Ligure

Come da tradizione presso il bar Viola a Calice Ligure ha fatto la sua comparsa il consueto presepe, questa volta dedicato in particolare alla tradizione contadina e ricco di particolari suggestivi che sono certo attireranno l’attenzione di coloro che vorranno venire a vederlo. L’ambientazione di quest’anno ha visto la costruzione di due case tipiche liguri in primo piano rispetto alla chiesa del paese, immancabile caratteristica dell’allestimento. Moltissime come sempre le figure esposte nello scenario, molti gli animali e davvero notevole il pollaio, tutti i pezzi sono realizzati in pasta di gesso e risalgono agli anni ’30; sono stati prodotti dalla ditta Confalonieri-Chialu’, compongono parte della collezione di Luca Decia titolare del bar Viola. Come tutti in paese sanno sarebbe impossibile vedere realizzato tale presepe grazie alle sole forze di Luca (nonostante lui si ostini a dire il contrario) che, si sa, viene solo impiegato per alcune operazioni di bassa manovalanza. Tutto ciò è stato pensato, realizzato ed allestito da alcuni suoi amici che qui ringraziamo pubblicamente: Maria, Carla, Giovanna, Carlo e Gabriele.

Finale Ligure

In Località Cianassi, a due passi dalla Rocca di Perti, è allestito il presepe di Ciancabraghe permanente e visitabile tutto l’anno; è incastonato nella roccia, ognuno può arricchirlo di statuette o addobbi. Clicca qui per vedere e scaricare le immagini.

Piana Crixia

Nell’area festeggiamenti della Pro loco, proprio sulla pista da ballo permanente, è stato allestito il Presepio contadino, che sarà visibile fino a gennaio. L’iniziativa è stata “benedetta” da Papa Francesco durante l’udienza dedicata ai Presepi della terra, in Santa Maria Maggiore, a cui ha preso parte una delegazione di pianesi con il sindaco Massimo Tappa.

Toirano

Fino al 6 gennaio a Toirano è allestito il 28^ Itinerario dei presepi organizzato, come ogni anno, dal Museo Etnografico della Val Varatella. Nelle vie nei caruggi del centro storico e delle borgate toiranesi sono allestiti ben 200 presepi, realizzati dai cittadini utilizzando statuette antiche e moderne o figure realizzate a mano utilizzando i materiali e gli stili più disparati. Ogni ricostruzione della Natività è una piccola opera d’arte. E’ possibile seguire il percorso grazie alla mappa distribuita nei vari luoghi d’esposizione o “andare a caccia” di ciascun presepe passeggiando per il centro e le borgate.