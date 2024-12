Il Savona vince ancora, Cola: “Bello allenare una squadra con tanti cambi, curioso di affrontare una formazione forte come la Bolzanetese”

Celle Ligure. Prestazione a due volti quella del Savona di mister Emanuele Cola. Tanto basta per vincere 4-0 contro il Pegli Lido e trovare così il quinto successo consecutivo, in attesa dell’interessante match contro la Bolzanetese. Un primo tempo negativo, ma un secondo in cui tutta la qualità dei biancoblù è emersa, consolidando la posizione in zona playoff della squadra.

“Abbiamo fatto il più brutto primo tempo da quando sono qui“, dichiara il mister. “Poi – continua Cola – mi sono fatto sentire perché non mi piaceva l’atteggiamento. Ho anche detto al direttore che avevo paura. Nel secondo tempo invece siamo andati bene perché abbiamo giocato semplice. Dobbiamo fare così, giocare passo dopo passo, mentre nel primo tempo abbiamo forzato le giocate”. Ed infatti al gol di Piu segnato nel recupero della prima frazione, nella ripresa si sono aggiunte le reti di Rignanese e Romano separate dall’autogol di Tarasenko.

Un biglietto da visita invitante verso la sfida di sabato prossimo (ore 14:30) contro la Bolzanetese sesta in classifica. ” Li ho già visti due o tre volte – commenta il tecnico -. Loro giocano un ottimo calcio, noi dobbiamo prepararla allo stesso modo in cui prepariamo di solito le partite, pensando a quello che dobbiamo fare. Sono contento che arrivi una partita di un livello alto perché sono curioso“.

Il tecnico sembra inoltre sempre più soddisfatto della musica che il suo Savona sta suonando. “La bellezza di allenare questa squadra – afferma il mister -, che è forte, è che ci sono tanti cambi. I ragazzi hanno capito che c’è bisogno di tutti. Mi piace utilizzare tutte le sostituzioni anche perché chiede tanto a livello fisico. Tutti quelli che sono entrati hanno avuto un atteggiamento fantastico”. In attacco invece hanno giocato insieme Piu e Rignanese. “Mi sono piaciuti molto nel secondo tempo – commenta a questo proposito Cola -, nel primo hanno forzato un po’ per cercare il gol. Questo esperimento ha funzionato“.

Infine è da segnalare la prima presenza in panchina del mister, dopo che l’esonero del Città di Cogoleto, squadra in cui Cola era impegnato in società, gli ha permesso di essere direttamente al fianco della squadra. “Voglio fare una dedica al Città di Cogoleto – dichiara Cola – che è una famiglia di amici e che con l’esonero mi ha permesso di accedere a questa società per seguire il mio sogno di allenare una prima squadra. Sono diventati i nostri primi tifosi“.