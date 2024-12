Il saluto alla Cairese di Marco Silvestri: “Scelta non mia, ma due anni intensi: gratitudine e affetto all’ambiente”

Cairo Montenotte. “Cari tifosi, compagni di squadra e membri del club, con un misto di emozione e riflessione, non per scelta mia è arrivato il momento di lasciare la squadra dopo due anni intensi“.

Inizia così il messaggio di saluti alla Cairese di Marco Silvestri. Il centrocampista, uno dei giocatori più brillanti della zona e che ha contribuito alla promozione in Serie D, non è più un giocatore gialloblù. Stesso percorso anche per Samuele Sassari, che ieri ha pubblicato il suo post con anche qualche stoccata.

“Questi ultimi due anni sono stati ricchi di esperienze, emozioni e lezioni che porterò sempre con me – prosegue -. Quando sono arrivato qui, avevo grandi speranze e sogni. Ho dato tutto me stesso, sia in campo che fuori, per contribuire al successo della squadra. Tuttavia, sento che è giunto il momento di voltare pagina e cercare nuove sfide altrove.

Vorrei esprimere la mia profonda gratitudine ai tifosi. Il vostro supporto incondizionato è stato una fonte inesauribile di motivazione per me. Avete reso ogni partita speciale con la vostra passione e il vostro entusiasmo, e per questo vi sarò sempre grato.

Abbiamo condiviso momenti di gioia e di difficoltà, ma sempre con lo spirito di squadra. Porterò con me i ricordi delle nostre vittorie e delle battaglie combattute insieme.

Infine, un ringraziamento va a tutte quelle persone che hanno lavorato instancabilmente dietro le quinte. Il vostro impegno e la vostra dedizione sono stati fondamentali per il nostro viaggio.

Con gratitudine e affetto,

SILVE”.