Il Pontelungo batte il Millesimo con le corsie laterali, Delfino: “Dovevamo subito ripartire, mettiamo tutti in difficoltà”

Albenga. Se il Pontelungo è riuscito a chiudere la partita già nei primi 15 minuti, tanto del merito è di Enrico Delfino. Un giocatore che solitamente lavora nell’ombra dei tabellini, ma che si fa sempre riconoscere per l’incredibile lavoro che spende in ogni partita per i suoi compagni.

Enrico è il classico assistman che ogni giocatore vorrebbe al suo fianco. Un giocatore di pregevole fattura che sgasa sulla fascia, riesce a sgusciare all’interno dell’area con estrema rapidità, talvolta saltando anche due giocatori per volta, e inoltre riesce anche a proteggere molto bene con il fisico. Insomma, tutte queste sue peculiarità si sono viste al massimo contro il Millesimo, se lui ha il pallone tra i piedi è come depositarlo in una cassaforte di massima sicurezza.

Guadagnato il rigore con cui Sfinjari apre le danze e assist con dribbling ubriacante a Chariq per chiudere la sfida. I gol del Pontelungo passano spesso dalle giocate di Delfino: “Dovevamo ripartire subito dopo il primo passo falso di settimana scorsa. Sappiamo che nessuno ci chiede nulla di più di quello che stiamo facendo, il nostro obiettivo è sempre quello di dare il massimo ogni domenica, correre e fare sempre la prestazione, cosa che alla fine è mancata solo settimana scorsa”.

“Oggi abbiamo dato la dimostrazione – continua Delfino – che partendo fin da subito riusciamo a mettere in difficoltà qualsiasi tipo di squadra che viene contro di noi. Sono in un momento molto positivo. Sotto porta non sono come Sfinjari, però quando c’è da correre palla al piede mi trovo molto bene”.

Un grande momento per il laterale granata: “Sto attraversando un ottimo periodo di forma. Domenica scorsa ho iniziato fuori, davanti siamo in tanti, quindi in settimana dobbiamo tutti dare il massimo e lavorare per guadagnarci la maglia da titolare. A volte può girarti un po’ se stai fuori, ma l’importante è dare il 100% quando vieni chiamato in causa“.

Il Pontelungo non è più una neopromossa. Il loro segreto è: “Il discorso dell’atteggiamento che il mister ci chiede in settimana. Partite sempre ad alto ritmo, intensità, senza mai mollare. Quindi sì, ormai sappiamo che tutti ci aspettano. Prima di settimana scorsa ancora di più, che non avevamo mai perso. Adesso però dobbiamo continuare così, domenica dopo domenica, partita dopo partita, vedere dove riusciremo ad arrivare”.