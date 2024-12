Il Millesimo tinge il derby di giallorosso, Piccardo: “Stasera continuiamo a festeggiare, poi testa all’Albissole”

Carcare. Il Millesimo batte la Carcarese nel derby ed è festa grande per i giallorossi. In una partita molto accesa, conclusa in 9 contro 10, la squadra di Fabio Macchia la spunta grazie alla rete messa a segno da Facello.

“Grande prestazione di tutti con un gol meraviglioso di Facello, una grande soddisfazione. Abbiamo fatto un primo tempo clamoroso, abbiamo giocato solo noi – commenta il direttore generale Luciano Piccardo -. Ci hanno annullato due gol, di cui uno molto dubbio, ma è stato un primo tempo totalmente dominante. Poi nella ripresa ci hanno espulso per doppia ammonizione dopo pochi minuti Guarco. Quindi la partita ha preso un’altra piega nel senso che loro, forti dalla superiorità numerica, hanno provato ad attaccare aggiungendo punte. Noi siamo stati un po’ più guardinghi, chiaramente. Poi siamo rimasti 10 contro 10, venendo espulsa anche a loro la punta per proteste. Loro non ci sono stati, poi gli hanno annullato un gol per fuorigioco. E poi siamo rimasti anche 9 con una decisione d’espulsione folle di Villar per doppia ammonizione. Non aggiungo commenti a quello perché è meglio. però mi sento di dire senza nessun problema che la vittoria era meritata in 11 contro 11, in 10 contro 11 e in 9 contro 10″.

Tanto entusiasmo per la vittoria di una gara molto sentita come quella contro i biancorossi: “Sicuramente vincere contro la prima della classe non può che alzare il nostro entusiasmo. Noi eravamo già consapevoli di essere un’ottima squadra e la nostra classifica da neopromossa lo stava a dimostrare. Chiaramente con questa vittoria c’è un ulteriore slancio. Vedremo. Domenica abbiamo un’altra partita difficile in casa contro l’Albissole con due assenze importanti. Però abbiamo una rosa lunga e forte e cerchiamo di mantenere questo trend positivo finalmente“.

Al settantatreesimo si è fermato il gioco dopo alcuni insulti arrivati dalla tribune a Ndyaye, che per stizza lancia il pallone verso il pubblico. Piccardo racconta: “Io ero completamente dall’altra parte della tribuna, ho visto un po’ di marasma e Ndiaye si è messo a piangere. Sentendo poi delle opinioni sembra che ci sia stato qualcosa. Anzi, sicuramente c’è stato qualcosa perché un ragazzo così non si mette a piangere senza motivo. Però non è assolutamente da condannare la tifoseria della Carcarese perché più di uno di loro ha preso le parti del ragazzo prendendo solo con questo individuo. Purtroppo di persone non troppo intelligenti c’è pieno il mondo e oggi ce n’era uno oggi a Carcare“.

Ancora grandi dimostrazioni di vicinanza a mister Macchia da parte del direttore giallorosso: “Non perdo mai occasione per dire che sono straconvinto che abbiamo uno dei migliori allenatori della categoria. Bravo, sempre sul pezzo, tutti i 26 nostri tesserati lo seguono. Fabio Macchia è un valore aggiunto clamoroso per noi. Gestisce una squadra molto forti”. E tanta soddisfazione per questo pomeriggio d’anticipo: “I ragazzi sono al momento chiaramente estremamente entusiasti. Oggi, a parte l’episodio increscioso, abbiamo giocato con una cornice di pubblico meravigliosa. Un bel colpo d’occhio per noi, per la Carcarese, per tutti. Siamo felicissimi, stasera continueremo a festeggiare e poi da domani testa all’Albissole”.

“Il nostro obiettivo è fare il meglio possibile. Poi vedremo. Sicuramente noi vogliamo stare nella zona playoff, vogliamo consolidarla. Noi abbiamo lasciato qualche punto per strada, ma solo una partita abbiamo giocato male, quella persa meritamente contro il Pontelungo. Nessun’altra squadra ci ha mai messo sotto. Ce la possiamo giocare con tutte. Vediamo i risultati di domani. È un girone molto equilibrato, è molto corta la classifica: però noi siamo lì in alto e ci vogliamo stare“, chiosa.