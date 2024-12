Il Millesimo punta ancora più in alto: Gomes è il nuovo attaccante giallorosso

La vittoria per 6 a 1 contro il Little Club James ha rilanciato le ambizioni di un Millesimo che punta ai playoff ma che un pensierino a scalzare la Carcarese dalla testa della classifica lo fa. Dopo il ritorno di Simone Guarco, ecco un colpo pesantissimo per l’attacco.

Il club del presidente Levratto ha ufficializzato l’ingresso di Alberto Aladje Gomes De Pina, attaccante classe 1993. Un colpo di spessore visto che in Liguria ha miltato sia nelle fila del Savona sia in quelle del Ligorna nel campionato di Serie D.

Il giocatore potrebbe scendere in campo già sabato nell’anticipo contro la Carcarese al Corrent in quello che si prospetta un derby oltre che sentito di altissimo livello.