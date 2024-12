Il Mercato di Forte dei Marmi ad Albissola, la Fiera del Vino ad Andora e la Camminata della Gentilezza a Pietra: ecco cosa fare nel weekend dell’Immacolata

Savonese. In concomitanza con la celebrazione dell’Immacolata Concezione in tutto il savonese prendono il via i programmi legati alle festività natalizie organizzati da Comuni e associazioni sul territorio. Saranno tante le località dove si accenderanno alberi e luminarie, si apriranno le visite ai presepi e si potranno visitare mercatini di Natale ed altre iniziative a tema. Tra gli appuntamenti da non perdere ci saranno però il Mercato di Forte dei Marmi ad Albissola, la Camminata della Gentilezza a Pietra Ligure e la Fiera del Vino ad Andora. Ma ora entriamo nel dettaglio degli appuntamenti del fine settimana.

MERCATO DI FORTE DEI MARMI AD ALBISSOLA

Gli Ambulanti di Forte dei Marmi: le bancarelle del mercato di qualità più famoso d’Italia tornano finalmente a grandissima richiesta nel Savonese con tutto il meglio del Made in Italy artigianale e le ultime tendenze della moda. Si potranno infatti ammirare le ormai mitiche “boutique a cielo aperto” dell’originale Consorzio, per un attesissimo ritorno, sabato 7 dicembre ad Albissola Marina, in Piazza Wifredo Lam. Dunque, un appuntamento da non perdere assolutamente per i tanti appassionati del genere che lo hanno reclamato a lungo, come sempre all’insegna dello shopping più glamour e conveniente, con orario continuato, anche in caso di maltempo, dalle 8 alle 19.

A PIETRA LA CAMMINATA DELLA GENTILEZZA

Nell’ambito della seconda edizione di “GROW Semi di Consapevolezza”, l’originale rassegna improntata alla valorizzazione della bellezza, della libertà, della dignità, del rispetto che dal 13 novembre al 10 dicembre, presenta le diverse sfumature della “gentilezza” e la sua forza “generativa” di cambiamento, Pietra Ligure, Città Gentile” dal 2022, festeggia con la “Camminata della Gentilezza” che avrà luogo sabato 7 dicembre, con partenza alle ore 15:30 dal lungomare Bado.

TORNA LA FIERA DEL VINO AD ANDORA

Un itinerario di sapori tipici con i produttori della Val Merula, della Liguria, del Piemonte e della Lombardia. E’ la formula consolidata della Fiera del Vino di Molino Nuovo ad Andora, in programma l’8 dicembre dalle 9 alle 18.

La mostra mercato, organizzata dal Comune di Andora e dalla Cooperativa Ortofrutticola Andorese, propone un percorso di degustazione e vendita animato da diverse cantine, una ricca selezione di olio extravergine d’oliva locale, prodotti sott’olio e salumi liguri, miele, fiori, stelle di Natale, piante ornamentali e aromatiche, ma saranno presenti anche alcuni artigiani con le loro creazioni artistiche. Come sempre ampio spazio anche ai prodotti orticoli a km zero della Val Merula.

Lo spazio street food propone anche il fritto misto di pesce della Cooperativa Pescatori di Capo Mele. Dopo il successo ottenuto nella scorsa edizione, la Proloco di Andora ripropone la trippa e le frittelle di mele, castagnata, cioccolata calda e vin brulè.

Per chi non ama il vino potrà sempre ristorarsi con una buona birra locale.

Novità del 2024 sarà la presenza dei Falconieri.

UN NATALE DI MAGIA AD ALBISOLA

Quest’anno le festività natalizie ad Albisola Superiore partiranno in compagnia del maghetto più amato di sempre, per un Natale dall’atmosfera davvero magica. Organizzato dalla Pro Loco Borghi del Beigua APS, in collaborazione con il Consorzio la Piazza e con patrocinio e contributo dell’Assessorato al Turismo del Comune di Albisola Superiore, “Un Natale di Magia” sabato 7 dicembre dalle 10 alle 18 trasformerà il centro storico in località Capo in una grande scuola di magia a cielo aperto, con intrattenimento a cura degli animatori professionisti della rinnovata Contea del Falcone. Per un giorno i più noti professori di arti magiche della saga fantasy che ha fatto sognare grandi e piccini si daranno appuntamento ad Albisola, per accompagnare i piccoli apprendisti alla scoperta di tutti i segreti del mondo magico e trasformarli in veri e propri maghetti.

Con sei diverse postazioni d’intrattenimento, situate nelle piazzette e nelle vie del centro storico di Capo, si potrà partecipare a un percorso tra intrattenimento, giochi e laboratori d’apprendimento a tema magico. Si partirà con la cerimonia dello smistamento dove il vero cappello parlante assegnerà a ogni piccolo partecipante la propria casa d’appartenenza. A ogni apprendista maghetto sarà quindi assegnata la sua personale bacchetta, con cui imparare a lanciare incantesimi di protezione dalle arti oscure. Con l’insegnate di erbologia si travaserà una vera mandragola per essere così portata a casa e vederla crescere nel tempo. Si potrà cavalcare una scopa volante, per cimentarsi con gli amici nel magico sport del Quiddich. Saranno anche svelati i magici sistemi di sicurezza della banca Gobblin, per poi ricevere una moneta del mondo magico e aprire qui il proprio conto, ma solo dopo aver aperto il forziere per ammirare la rarissima e preziosissima pietra filosofale. Grandi e piccini potranno infine assaporare le “pozioni magiche” dei colori delle proprie casate, realizzate appositamente per l’occasione su ricette inedite create dagli esperti della AYB Academy, scuola di Bartending savonese.

ASPETTANDO IL NATALE A LECA

Domenica 8 dicembre appuntamento con “Aspettando il Natale…. a Leca”. L’evento più atteso dell’anno, dai bambini di tutte le età, organizzato dalla Parrocchia N.S.Assunta con il sostegno di tutta la comunità, sarà un occasione di svago e divertimento gratuito. La festa si svolgerà in via al Piemonte 179 nelle Opere Parrocchiali, che si trasformeranno per tutta la giornata, in un grande luna park. Non mancheranno le bancarelle del mercato di Natale e l’esposizione di auto d’epoca.

Alle ore 12,00 apriranno le cucine dove si potrà degustare ottime pietanze come la polenta di grani antichi, i ravioli, i mitici panini con salsiccia e pulled pork, le fantastiche frittelle di mele e molto altro. Tutto e’ pronto per Domenica… giochi della tradizione, circo, gonfiabili, trampolieri, truccabimbi, animali della fattoria, musica e ottima cucina. “Vi aspettiamo per passare una giornata in allegria” dicono gli organizzatori.

ALL’ANTICO TEATRO SACCO IN SCENA “LA COLLINA DI SPOON RIVER E LE CANZONI DI DE ANDRE'”

All’Antico Teatro Sacco di Savona, domenica 8 dicembre, alle ore 18, andrà in scena “La Collina di Spoon River e le canzoni di Fabrizio De Andrè” di Lazzaro Calcagno con Antonio Carlucci, Sara Damonte, Antonella Margapoti e Manuela Salviati

Matteo Troilo (chitarra e voce) Enrico Bovone (percussioni), Paolo Donnini (chitarra). Regia di Lazzaro Calcagno.

Lo spettacolo per la regia di Lazzaro Calcagno fu allestito la prima volta per il 70° anniversario della traduzione dell’”Antologia di Spoon River” di Lee Master a cura di Fernanda Pivano, che fu condannata dal regime fascista, per il sentimento libertario che si respirava nell’opera. Ora debutta nuovamente arricchito e ampliato nei suoi testi. L’opera è una raccolta di poesie in forma di epitaffio, che raccontano la vita delle persone sepolte nel cimitero di un piccolo paesino immaginario della provincia americana. Il cantautore Fabrizio De André lesse Spoon River a diciotto anni, ritrovando se stesso in alcuni personaggi, scelse nove poesie dall’intera raccolta e, con la collaborazione di Giuseppe Bentivoglio e Nicola Piovani, rielaborò i testi, scrisse le musiche e le raccolse nell’album “Non al denaro, non all’amore né al cielo”.

VIA AL PROGRAMMA NATALIZIO DI FINALE

Avvolgerà per un mese intero tutti i rioni di Finale Ligure la magica atmosfera del Natale, con un ricchissimo calendario di eventi e iniziative pronte a coinvolgere tra luci, addobbi e momenti di pura emozione i cittadini e i sempre numerosi visitatori della perla della Riviera Ligure di Ponente. Dalla vigilia dell’Immacolata all’Epifania, in tutta la città oltre 40 eventi, distribuiti tra concerti, mercatini, spettacoli teatrali, manifestazioni per bambini e momenti dedicati alla tradizione, spaziando dall’arte alla musica, e per ogni età.

GLI EVENTI DEL WEEKEND DA ASINOLLA

Asinolla presenta un altro fine settimana di iniziative e attività al parconatura di Pietra Ligure.

Si accende il periodo natalizio e delle festività e Asinolla prepara un altro weekend all’insegna di natura, animali e divertimento in famiglia e in compagnia.

SABATO 7 DICEMBRE alle ore 10.00 nuovo appuntamento in compagnia del nostro staff per una VISITA GUIDATA DEL PARCO. Alle 10 e 30 si prosegue con il LABORATORIO NATALIZIO (in programma anche alle ore 15.00).

Nel pomeriggio ritorna il format esperienziale FUN4KIDS, il doppio divertimento per bambini con #asini e #cavalli.

DOMENICA 8 DICEMBRE dalle ore 10.00 alle 13.00 spazio alla programmazione dei CAVALLI IN SPIAGGIA.

Nel pomeriggio, ancora il LABORATORIO NATALIZIO (ore 14.00). Invece, alle ore 15.00 ecco VITA IN MANEGGIO, una speciale attività per bambini dedicata al mondo equestre: pulizia della stalla, realizzare una treccia di fieno, pulizia del manto e degli zoccoli…

Ricordiamo, oltre alle possibili attività con #asini e #cavalli su prenotazione, il servizio bar-ristoro, postazioni con tavoli, barbecue, merende e aperitivi, oltre a eventi privati, compleanni, cerimonie…

PRENOTAZIONI: per attività con asini e cavalli 3491985292 anche via WhatsApp; per servizio bar-ristoro, prenotazione tavoli, barbecue e area pic-nic per feste e compleanni: 3451747357 – https://t.me/AsinOlla – www.asinolla.it

