Il Masone riparte contro il Savona. Bruzzone saggio: “Bene così, con la loro qualità anche in 10 potevano far male”

Così è il calcio, anche se non vi pare. Il Masone che perde 1 a 0 contro il fanalino di coda Letimbro impone il pareggio per 1 a 1 a un Savona in grande forma e, giocando per 40 minuti con l’uomo in più, potrebbe anche rammaricarsi per non aver vinto. Mister Massimiliano Bruzzone esprime soddisfazione per la prestazione dei suoi, che hanno messo grande agonismo anche se non hanno mostrato il meglio dal punto di vista della fluidità di manovra.

Si poteva fare di più dopo l’espulsione di Schirru? “Non saprei perché abbiamo giocato contro un avversario che ha tanta qualità. In questi casi bisogna essere sempre attenti – commenta -. Ci abbiamo provato con le nostre armi. Ci può essere forse un po’ di rammarico per l’episodio del rigore non dato su Gatto quando è entrato in contatto con Bova. Ma va bene così, non è il caso di disquisire”.

La sconfitta con la Letimbro poteva lasciare scorie pesante in una squadra che punta, perlomeno, a un piazzamento playoff: “Ne venivamo da una sconfitta terribile dal punto di vista mentale. Oggi siamo partiti molto bene colpendo anche un palo. Poi nel primo tempo ci hanno messo in difficoltà e abbiamo fatica di più. Nel secondo tempo siamo riusciti a giocare di più muovendo maggiormente la palla. Abbiamo giocato contro una squadra molto forte”.

“Di oggi sono contento. Mi interessava la prestazione più del risultato. Ho chiesto ai ragazzi di fare una grande prestazione e così è stato. Multedo e Olimpic stanno facendo un campionato strepitoso. Se non sbaglieranno mai, daremo loro la mano. Stanno facendo qualcosa fuori dalla norma”, conclude.