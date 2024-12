Il Lions ed il Leo Club di Loano donano mille euro di generi alimentari alla Casa del Santissimo Natale di Ceriale

Loano. Il Lions Club Loano Doria, coadiuvato dal Leo Club, ha terminato il 2024 donando. Giovedì 19 dicembre i rappresentanti dei due Club hanno consegnato generi alimentari per un valore totale di mille euro. Tale somma è stata ottenuta partecipando ad un bando del distretto 108Ia3 promosso dalla Lions Club International Foundation.

“Siamo molto orgogliosi di aver ottenuto questo contributo grazie alla presentazione di un progetto che riguarda l’aiuto continuativo alla Casa del Santissimo Natale di Ceriale: avevamo infatti già iniziato a venire incontro alle loro esigenze con altri aiuti negli anni passati”, dice la presidente del Lions Club di Loano, Luana Isella.

La Casa del Santissimo Natale accoglie del 1978 minori (dai 3 ai 13 anni) per periodi di durata variabile ed offre loro un ambiente strutturato di vita comunitaria all’interno del quale vengono perseguiti progetti educativi personalizzati nel rispetto delle singole individualità. La struttura è in grado d’accogliere 8 minori in modo residenziale, più due in caso d’emergenza. Essa è articolata in una comunità dotata di spazi residenziali e ricreativi, idonei e funzionali agli obiettivi del servizio. La comunità alloggio offre un ambiente a carattere famigliare con relazioni stabili caratterizzate da uno stile di accoglienza, ascolto, promozione umana, semplicità, calore.

Il Lions Club Loano Doria ha collaborato con la Casa del Santissimo Natale già da qualche anno. Quest’anno, con questo contributo importante, ha voluto dare ancora un segnale di forte vicinanza a questa importantissima realtà del nostro territorio.

A dare ancora più importanza all’evento, è stata la presenza del presidente di zona Marco Careddu (socio del Lions Club Loano Doria) a testimonianza del contributo territoriale di questa realtà.