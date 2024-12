Il Lions Club del Golfo in aiuto delle famiglie in difficoltà di Bergeggi e Noli

Bergeggi/Noli. Doppia missione dei Lions del Golfo, ieri, a completamento dell’iniziativa a favore dei nuclei famigliari di Bergeggi e Noli.

“Ora il nostro sguardo è volto a porre attenzione ad un’emergenza crescente, la povertà, che interessa ormai anche classi sociali fino ad ora non coinvolte da questa problematica. L’altro ieri i nostri volontari hanno conferito presso la sede de ‘Il Melograno’ più di di tre quintali di generi di prima necessità”, spiegano dal Lions Club.

“Ieri, infatti è avvenuta la consegna di alcune confezioni di beni di prima necessità anche al comune di Bergeggi, dove siamo stati accolti dal sindaco Nicoletta Rebagliati, alla quale è anche stata prospettata la imminente consegna di alcuni alberi, nell’ambito di una iniziativa assunta dal Lions a livello nazionale e che prevede il rimboschimento di aree protette per segnalare la gravità delle problematiche legate all’ambiente”.

Successivamente la delegazione composta dal presidente Luigi Fanelli e composta, come il giorno precedente dall’immediato Past President Enrico Tassinari e da Antonio Rovere, responsabile comunicazione e marketing del Lions Club Spotorno, Noli, Bergeggi, Vezzi Portio è avvenuta la donazione di un’ingente quantità di generi alimentari al comune di Noli, che da qualche tempo comincia a manifestare come la vicina Spotorno un sensibile aumento di richieste di aiuto: “Ci hanno accolto in sala consiliare l’assessore Martina Garzoglio e la consigliera delegata Nada Calandria, che ci hanno evidenziato il sensibile incremento di interventi a tutela delle famiglie più in difficoltà” ha dichiarato con soddisfazione il presidente.

“Il numero, stando ai dati dei servizi sociali dei due più grandi comuni del Golfo, infatti aumenta progressivamente. Quest’anno fortunatamente la raccolta alimentare sul territorio effettuata il 16 novembre, nell’ambito della Colletta Alimentare, grazie all’azione congiunta di quasi tutte le associazioni, ha ottenuto un risultato significativo, migliore rispetto alle precedenti edizioni”, concludono dal Lions Club. Infatti nei supermercati aderenti del Golfo dell’Isola (Bergeggi, Noli, Spotorno) sono stati raccolti 1676 chili di alimenti interamente consegnati alle famiglie nel bisogno dei tre comuni.