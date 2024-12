Il governatore Bucci incontra Meloni e Salvini: sanità, infrastrutture e ambiente

Genova. “Sanità, nuovi ospedali, infrastrutture e ambiente. Oggi nel corso degli incontri con la premier Giorgia Meloni e con il vice premier Matteo Salvini ho avuto importanti conferme per il futuro della nostra regione. Ringrazio il governo per l’attenzione che continua a garantire alla Liguria”.

Così Marco Bucci, presidente della Regione Liguria, ha commentato l’esito degli incontri avvenuti a Roma questo pomeriggio con Giorgia Meloni e Matteo Salvini.

“Con Giorgia Meloni abbiamo affrontato temi di straordinaria importanza. Su tutti ho trovato la piena condivisione della premier, della quale ho colto e apprezzato la grande positività e la fiducia per il lavoro al servizio della nostra regione. All’incontro con il vice premier e ministro per le Infrastrutture, Matteo Salvini, ha preso parte anche il vice ministro Rixi ed è stata l’occasione per ribadire il comune impegno per la prioritaria realizzazione delle grandi opere di cui ha indispensabile bisogno il nostro territorio”.

Al centro del colloqui con il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, insieme al vice ministro Edoardo Rixi – dice una nota del Mit – il completamento di opere strategiche per il territorio

In discussione al Mit, però, anche altri importanti interventi come il potenziamento della rete ferroviaria.