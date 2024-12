Il Finale piazza il colpo in porta: ecco Tommaso Scalvini

Tommaso Scalvini è un nuovo giocatore del Finale. Il club, impegnato nel campionato di Promozione, ha coperto la casella lasciata libera da Alberto Moraglio.

Un’eredità pesante per il classe 2003 che nella prima parte di questa stagione ha vestito i colori del Pietra Ligure.

Curioso il percorso di Scalvini. È stato il portiere che si è alternato in Eccellenza prima con Radu all’Albenga e poi con Basso alla Cairese. In entrambi i casi e per due stagioni consecutive ha festeggiato la promozione in Serie D. Ma non è bastato per trovare squadra in estate né per giocare ancora in Eccellenza. Ora con i giallorossoblù un’occasione di rilancio importante, qualora ce ne fosse bisogno.