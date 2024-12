Il Club 108 di Villanova d’Albenga ha realizzato il calendario dei club delle Frecce Tricolori 2025

Villanova d’Albenga. È stata presentata, presso la Base Aerea di Rivolto (UD), sede del 313° Gruppo A.A. – Frecce Tricolori, la Formazione e il calendario 2025 delle Frecce Tricolori.

Una cerimonia coordinata dal 5° Reparto dello Stato Maggiore Aeronautica Militare che si è svolta nell’Hangar di manutenzione della Pattuglia Acrobatica Nazionale alla quale sono stati invitati i presidenti dei Club Frecce Tricolori.

Quest’anno è stata un’occasione particolare, infatti, Lorenzo Ciuni (presidente del Club 108 di Villanova d’Albenga), accompagnato dal consigliere Rossano Fabio, hanno avuto l’occasione di consegnare il calendario dei CFT.

“Lo scorso anno – spiegano Fabio e Ciuni – abbiamo realizzato un calendario in tiratura di sole 50 copie numerate per il nostro club. Quest’anno abbiamo deciso di coinvolgere anche gli altri club nazionali. Avendo condiviso il progetto dello scorso anno con Gabriele Chinaglia, presidente del Club 2 di Treviso, abbiamo subito convenuto la possibilità di coinvolgere tutti. Abbiamo messo in moto la macchina organizzativa che ha visto coinvolti, inizialmente, il Club 108 e il 2”.

“Fondamentale è stato l’apporto di Gabriele Chinaglia, il quale ha tenuto i contatti con la Pattuglia Nazionale Acrobatica e ha districato le faccende burocratiche. Il nostro compito è stato quello di raccogliere il materiale fotografico da tutti i Club aderenti, creare la grafica, i testi per la realizzazione del calendario dei Club delle Frecce Tricolori”.