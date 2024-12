Il Ceriale chiude l’anno contro il San Cipriano, Kacellari: “Non abbiamo segreti, siamo secondi ma la stagione è ancora lunga”

La Prima Squadra si sta preparando all’ultimo impegno ufficiale del 2024: quello in trasferta contro il San Cipriano. Una sfida insidiosa, da non sottovalutare minimamente, importante per chiudere al meglio una prima parte di campionato alquanto positiva.

Tra la totalità dei componenti della squadra che sta particolarmente performando c’è Ricard Kacellari, metronomo del centrocampo biancoblù: “Contro la Sampierdarenese è stata una partita disputata in maniera importante da tutti, una vittoria che ci dà sempre più consapevolezza dei nostri mezzi contro una buona squadra e ben preparata. Ognuno di noi ha dato il massimo con intensità e ritmo alto e questo è l’aspetto più importante. L’abbiamo preparata bene, sfruttando con qualità il nostro gioco e, sia la prestazione che il risultato ci hanno dato ragione”.

“Non ci sono segreti: il gruppo è coeso, giovane e con molti stimoli – continua -. Lavoriamo forte in settimana, ascoltando mister Mambrin e mister Fazio che ci fanno avere un’identità di gioco importante, basata su un gioco palla di qualità e riaggressioni forti. Questo ci permette nella maggior parte dei casi di mantenere il possesso durante la partita e riuscire ad essere predominanti in campo contro qualsiasi squadra. Ma bisogna ancora migliorare perché abbiamo tanto potenziale”.

Il classe 2003 racconta di come sta trascorrendo il suo percorso al Ceriale: “Non posso che essere felice di questa prima parte di stagione, sia dal punto di vista personale sia da quello di squadra. Tutto parte dalla fiducia e della responsabilità che mi è stata affidata dal mister e dal direttore Franco Villa che hanno creduto in me dal primo giorno che ci siamo visti e che cerco di ripagare ad ogni allenamento e ogni partita dando il massimo. Con i compagni invece mi sono trovato bene sin da subito, molti di loro li conoscevo già prima di far parte di questa rosa e il rapporto è ottimo con tutti. Sto cercando di fare del mio meglio per aiutare la squadra e migliorare giorno dopo giorno, con uno staff che ci da sempre qualcosa in più e non ci fa mancare nulla su tutti gli aspetti”.

Il periodo di forma della squadra non è affatto una sorpresa: “Mi sarei aspettato dei risultati importanti. Tutta la squadra ha qualità evidenti e l’impegno che diamo ci fa dare sempre qualcosa in più tutte le volte che andiamo in campo. Siamo in seconda posizione ma la stagione è ancora lunga: ci sono squadre forti e siamo tutti a pochi punti di distanza, un minimo errore può fare la differenza. È molto motivante, proprio per questo dobbiamo rimanere concentrati e continuare ad andare forte per continuare con queste prestazioni e risultati positivi, togliendoci delle grandi soddisfazioni”.