Il Ceriale batte anche la Sampierdarenese e vola al secondo posto, Mambrin: “Bello vedersi lì”

Nono risultato utile consecutivo per il Ceriale che conquista un’altra vittoria di spessore: i biancoblù battono 4-2 la Sampierdarenese grazie alla tripletta di Gabriele Beluffi e la rete conclusiva di Edward Molina.

“Abbiamo disputato un ottimo primo tempo di fronte ad una squadra molto forte – dichiara mister Marco Mambrin -. Chiuso meritatamente in vantaggio 2-1 la prima frazione, nel secondo tempo una Samp non arrendevole ha lasciato qualche spazio per provare a raggiungere il pareggio. Ma poi siamo riusciti a portare il risultato sul 4-1. Con la rete del 4-2 la Sampierdarenese si è rimessa in partita, ma siamo stati bravi a concedere poco al loro importante attacco. In settimana avevamo lavorato molto su alcune modalità tattiche per interpretare al meglio la gara e devo complimentarmi con i ragazzi e lo staff (Fazio, Dakaj, Cardile, Fantoni, Trimarchi, Bellinghieri e lo staff medico) perché avevo visto che c’erano tutti i segnali per fare una grande prestazione. Ne parlavamo in settimana con il direttore sportivo Villa che con la sua esperienza ci metteva in guardia da questa partita”.

Secondo posto a tre punti dalla capolista Carcarese. Una classifica di altissimo profilo: “Ci sono in pochissimi punti tante squadre e nessuna è fuori dai giochi, però è molto bello vedersi li in seconda posizione in mezzo a squadre molto forti e importanti“.

A chiudere il 2024 la trasferta al Negrotto di Serra Riccò contro il San Cipriano: “Avversario difficile da interpretare. Ha risultati altalenanti ma sappiamo bene che le trasferte in terra genovese sono sempre insidiose. Dovremo non dormire sugli allori di questa bella vittoria ma preparare al meglio questa gara“.